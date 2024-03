El bitcoin torna a estar a l'alça després de marcar un nou rècord

per Helena Celma

La cotització del bitcoin continua la seva escalada, que li ha servit per establir un nou màxim històric intradia en superar per primera vegada el llindar dels 69.000 dòlars, polvoritzant així el seu anterior rècord de novembre del 2021.

Segons les dades de Coin Desk, la criptomoneda de referència ha arribat a canviar-se durant la sessió per fins a 69.208,79 dòlars, tot i que posteriorment relaxava el seu ímpetu fins a una mica més de 66.000 dòlars.

La meteòrica revaloració del bitcoin reflecteix una revaloració de pràcticament el 44% només al mes de febrer, el seu millor mes des del desembre del 2020 i de més del 60% des de començament d'any, mentre que des de l'octubre de l'any passat la pujada rondaria el 160%.

Amb el nou rècord aconseguit aquest dimarts, el bitcoin ha deixat així definitivament enrere el 'criptohiverno', la crisi que entre la primavera del 2022 i la tardor del 2023 va deprimir la seva cotització, que va arribar a caure per sota de 16.000 dòlars a finals del 2022 , després dels problemes deslligats inicialment pel token Luna, que desencadenarien una successió de fallides i intervencions, que va culminar el novembre de 2022 amb la fallida de FTX.

En aquest sentit, un dels factors que ha apuntalat la recent escalada de la criptomoneda seria l'aprovació a principis de gener dels canvis regulatoris necessaris per part de la SEC per a la posada en marxa de fons cotitzats (ETF) al comptat de bitcoin. que permet ampliar l'abast de la inversió en criptoactius.

"Bitcoin ha aconseguit un màxim històric, però impulsat per factors diferents dels del 2021", ha destacat Eric Demuth, cofundador i conseller delegat de Bitpanda, per a qui l'aprovació de l'ETF de bitcoin al comptat ha atret capital institucional procedent dels Estats Units, cosa que ha propulsat encara més el sentiment alcista del mercat.

Així mateix, Demuth assenyala que un altre factor que cal tenir en compte és que la correlació del mercat cript amb el mercat financer tradicional creix i es mou en cicles similars, afegint que aquesta situació d'alta demanda es veu beneficiada per uns tipus d'interès potencialment més baixos i unes perspectives macroeconòmiques positives.

"El sector cripte ha superat la condició de ser tan sols una indústria de nínxol, experimentant un augment fonamental de la demanda dins d'un marc normatiu clar. Un bon exemple són iniciatives com MiCa a Europa que milloren les normes del sector i aplanen el camí per a la integració de bitcoin al sector financer", apunta.

Així mateix, un altre dels arguments que donen suport a l'ascens de la cotització del bitcoin seria el proper halving, programat per a l'abril, un procés automatitzat que cada quatre anys redueix la recompensa pel minat de blocs bitcoin, cosa que implica que els miners reben un 50 % menys bitcoins per verificar les transaccions, cosa que pot propiciar una major pujada de la cotització de la criptomoneda, tal com corroboren les dades històriques.

"Es preveu que el proper halving de bitcoin a l'abril impulsi encara més el seu preu, d'acord amb les dades històriques d'altres halving en què s'ha produït un augment dels preus a llarg termini", afirma Demuth, per a qui s'aprecien nombroses aspectes positius per a aquest 2024 "que donaran al mercat cripte una gran empenta".