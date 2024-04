Blanca Sorigué formarà part de la Cambra de Barcelona com a consellera

per Redacció CatalunyaPress

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) ha anunciat a través del seu compte a LinkedIn que la directora general de l'entitat, Blanca Sorigué Borrell, formarà part del Consell de Conselleries de l'Observatori Dona Empresa i Economia de la Cambra de Comerç de Barcelona. Sorigué serà vocal al consell, en representació de la Cambra.

L'Observatori Dona, Empresa i Economia és un fòrum de reflexió, estudi i propostes amb l'objectiu de posar en valor la dona professional, emprenedora i empresària al món econòmic actual

De la mateixa manera, permet que sigui agent de canvi en l'emergència de nous valors en la competitivitat empresarial.

L'Observatori parteix de la valoració i la importància que la Cambra té per la dona com a ésser fonamental en el món empresarial, professional i en l'economia en general. Aglutina totes les actuacions que fa la Cambra de Comerç en matèria d'informació, assessorament i promoció econòmica per a emprenedores, empresàries, directives i professionals.

La Cambra de Comerç de Barcelona veu la necessitat de promoure al màxim l'aprofitament del talent femení i la seva incorporació als càrrecs de decisió empresarial, tot corregint els desequilibris actuals de gènere. "És necessari el seu lideratge en tots els òrgans de govern i de l'administració de les empreses i organitzacions, per millorar-lo", asseguren a la seva pàgina web. .

"La incorporació de les dones a l'activitat empresarial com a emprenedores, professionals i també com a altes directives és necessària i imprescindible a tots els sectors econòmics per augmentar la riquesa del nostre país", afegeixen.

Ara Blanca Sorigué aterra al consell per ajudar a la integració de les dones al teixit empresarial. "Estem a anys llum en igualtat de condicions entre homes i dones", va dir la directora general del CZFB, en una entrevista amb CatalunyaPress el 2021.

"Hem de tenir referents i els hem de fer visibles", va sentenciar Sorigué en aquesta entrevista.

Blanca Sorigué Borrell, és la primera dona Directora General del Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) des del 2018. Es tracta d'una de les zones industrials més importants d'Espanya, amb una extensió de 4,7 milions de m2 i 300 empreses que donen feina a gairebé 200.000 treballadors.