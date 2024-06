Un Boeing 737 es despressuritza en ple vol: hi ha diversos ferits

per J.C. Meneses Montserrat

Tretze passatgers d'un vol entre Corea del Sud i Taiwan van ser traslladats a l'hospital dissabte passat després d'un problema de despressurització en un Boeing 737 MAX de Korean Air que va obligar el desviament de tornada a l'aeroport coreà d'Icheon.

En concret, el vol es va enlairar a les 16.45 hores d'Icheon amb destinació a l'aeroport internacional de Taichung (Taiwan) però després de 50 minuts de trajecte es va haver de desviar de tornada a causa d'una fallada en el sistema de pressurització, que regula la pressió interna de la cabina dun avió.

Segons dades de Flightradar24, recollides per l'agència de notícies Tonhap, l'altitud de l'avió va caure 25.000 peus, és a dir, 7,6 quilòmetres, en uns vuit minuts. En conseqüència, quinze passatgers van patir mal de timpà i hiperventilació durant el descens i 13 van ser traslladats a l'hospital.

Finalment, el vol es va reprendre el diumenge al matí amb un avió diferent aproximadament 19 hores després de l'horari de sortida inicial.

Després del que ha passat, un portaveu de Korean Air ha demanat disculpes per les molèsties causades als passatgers del vol, assegurant que faran "tot el possible" per minimitzar els inconvenients causats pel retard, incloent-hi la provisió d'allotjament.

Actualment, l'aerolínia està investigant l'incident: "Estem cooperant plenament amb totes les autoritats pertinents per investigar les circumstàncies que van envoltar l'incident".

En el context del fabricant, aquest incident és una nova fallada en la seguretat dels avions fabricats per Boeing, a què precedeix el que va passar el 5 de gener passat quan un avió va haver de fer un aterratge d'emergència i després del despreniment d'un panell.

Recentment, el conseller delegat de Boeing, Dave Calhoun, va assumir la seva responsabilitat en conseqüència de l'incident del 5 de gener, alhora que ha demanat disculpes i ha agraït que no hi va haver víctimes mortals.

Tot i això, en el seu testimoni presentat davant el Subcomitè Permanent d'Investigacions del Senat dels Estats Units, ha reinvindicat que el fabricant ha pres "mesures immediates" per garantir que aquest accident no tornés a passar: "És important destacar que vam anar més enllà i vam analitzar exhaustivament els nostres sistemes de qualitat i fabricació".