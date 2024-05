Sorpresa! El Dortmund elimina el PSG (0-1) i ja és a la final de la Champions

L'actual cinquè classificat de la Bundesliga és finalista de la Champions League 2023-24. El Borussia Dortmund va confirmar, dimarts passat 7 de maig, el caràcter imprevisible de la màxima competició continental guanyant el PSG (0-1) al Parc dels Prínceps.

Un gol del central Mats Hummels, un dels únics Supervivientes de la final que els borussers van jugar el 2013, va ser suficient els d'Edin Terzic per disputar el duel definitiu per l' Orejona .

El PSG, obligat a remuntar després de l'1-0 al Signal Iduna Park, va mostrar certa passivitat fins a l'inici de la segona meitat. Va ser precisament en els seus millors moments quan els alemanys van aconseguir enfonsar-los amb un cop de cap del central alemany. La fusta va repel·lir els trets de l'equip de Luis Enrique fins a quatre vegades, sumant-ne sis en tota l'eliminatòria, cosa que va deixar els parisencs novament sense poder assolir el seu anhelat objectiu de conquistar la seva primera Champions.

Per part seva, l'equip de Terzic va demostrar solidesa defensiva, emulant el famós Muro Groc que caracteritza el seu estadi, el Westfallen Stadion. Aquest èxit els portarà a disputar la seva primera final des del 2013, any en què van caure davant el Bayern Munic per 2-1. Ara, buscaran afegir un segon títol al seu palmarès després de l'obtingut el 1997, quan van derrotar la Juventus per 3-1. El seu proper desafiament serà enfrontar-se al Reial Madrid o al Bayern Munic, que jugaran la segona semifinal aquest dimecres 8.

Luis Enrique va optar per alinear Gonçalo Ramos com a davanter centre, cosa que va permetre a Mbappé desplegar-se per la banda. Ramos va ser el primer a intentar posar nerviosa la defensa alemanya amb un xut, després d'una centrada des de la dreta de l'estrella francesa, tot i que va acabar a les mans de Gregor Kobel.

Tot i això, els alemanys se sentien còmodes al Parc dels Prínceps, replegant línies i mostrant paciència. Mentrestant, el PSG, liderat per Fabián Ruiz al control de la pilota, tenia dificultats per trobar fluïdesa a l'últim terç del camp.

Dembélé va intentar amb un xut que amb prou feines va inquietar el porter visitant, que va aturar en dos temps un xut de Vitinha des de lluny a prop del descans. El Borussia Dortmund, que al minut 19 va amenaçar amb una rematada de Julian Ryerson que va fregar el pal, va tenir l'oportunitat més clara en una contra d'Adeyemi, que es va enfrontar a Donnarumma en un mà a mà, però el porter italià va sortir victoriós.

El PSG va sortir amb més energia a la segona meitat, buscant generar desequilibris. Tot just dos minuts després del reinici, van estar a prop de marcar, però el pal va frustrar Warren Zaïre-Emery. La resposta del Borussia Dortmund va arribar al minut 50, amb un gol de Mats Hummels de cap després d'un córner de Julian Brandt, silenciant el Parc dels Prínceps.

El gol no va detenir l'impuls del PSG, que va ser frustrat novament pel pal en un xut de Nuno Mendes al minut 61, i després per una falta de Hummels que va repel·lir Beraldo després d'un llançament d'Asensio.

Tuchel va reforçar la defensa per mantenir el 0-1, mentre que el PSG va continuar intentant-ho una vegada i una altra. Al minut 87, el travesser va evitar l'empat de Kylian Mbappé, però les desgràcies per a l'equip de Luis Enrique no van acabar aquí, ja que un minut després, Vitinha també es va estavellar contra el travesser.