Bombàs! Laporta hauria decidit carregar-se Xavi Hernández per al curs que ve

per Redacció CatalunyaPress

Fa poc més de 3 setmanes, el 24 d'abril passat, la planificació esportiva del primer equip masculí del Barça feia un gir de 180 graus respecte al previst. Després d'una tarda de reunions, que es va allargar fins a la nit, Xavi Hernández va fer marxa enrere del que havia dit a finals de gener i va confirmar que complia el contracte.

Felicitat, anunci a so de bombo i platerets ia seguir. Però darrerament la felicitat a Can Barça és una cosa efímera. Entre aquell dia i aquest 17 de maig l'equip ha estat baixat de la Champions, ha perdut el Clàssic al Bernabéu (i la Lliga) i per més inri el Reial Madrid és a una altra final de Champions.

Podia passar alguna cosa més? Ha esclatat el cas Vítor Roque, encara no se sap si el club tindrà la famosa regla d'1 a 1 al fair play financer per fitxar les peces que vol per al curs que ve...

I aquest divendres 17 del matí ha esclatat una altra bomba. Segons informa El món a RAC1 , el president Joan Laporta hauria decidit donar un altre canvi de rumb i prescindir de Xavi de cara al curs que ve.

Ahir a la nit el programa de la mateixa ràdio ja revelava el malestar que hi hauria a les altes esferes del club amb l'entrenador de Terrassa per algunes declaracions recents.

Això, segons Jordi Basté, Laporta està "profundament decebut amb ell". La directiva no entén a què es deu el canvi de discurs respecte al que el mateix Xavi va dir a casa del president fa tres setmanes, i que va servir per convèncer-lo de continuar.

D'altra banda, els dirigents blaugranes creuen que han fet un gran esforç per fitxar jugadors importants, i que Xavi no n'ha tret profit.

Fermín es reivindica a Almeria

Aquest terratrèmol a Can Barça ha eclipsat el triomf que l'equip va aconseguir dijous passat 16 a Almeria (0-2) i que serveix per fer un pas de gegant de cara a consolidar la segona posició.

Dos gols de Fermín López, que es va reivindicar a la seva Andalusia natal, van servir perquè el FCB tornés a casa amb els tres punts.