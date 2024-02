Bones notícies per a les persones majors de 65 anys que viuen de lloguer

per Redacció CatalunyaPress

Des de dilluns passat 26 de febrer està en marxa la convocatòria de subvencions per al pagament del lloguer adreçada a persones més grans de 65 anys, amb una partida pressupostària inicial de 48 milions.

Les ajudes al pagament del lloguer estan destinades a persones que no es troben en risc imminent d'exclusió, però que necessiten una ajuda per poder continuar residint a l'habitatge on viuen.

Segons la Generalitat, la convocatòria del 2023 va beneficiar 10.687 persones grans d'aquesta edat i que viuen en règim de lloguer.

Els detalls

L'executiu català detalla que aquests ajuts no són una quantitat fixa. De fet, s'ajusten a l'esforç que suposa per a cadascú el pagament del lloguer en funció dels ingressos, amb un màxim de 200 euros i un mínim de 20 euros al mes.

De la mateixa manera, hi ha un topall màxim del lloguer que pot ser subvencionable en funció de l'àrea.

Per als residents a l'àrea metropolitana de Barcelona, és de 900 euros mensuals per habitatge i de 450 euros per habitació.

Pel que fa a la resta de municipis de la demarcació de Barcelona i Girona són de 650 euros i 350 per habitació.

Per últim, per als residents a municipis de Tarragona i Lleida són de 600 euros per habitatge i 300 euros per habitació.

El termini per sol·licitar-les estarà oberta fins al proper 27 de març.

Pels joves, a partir de l'11 de març

De la mateixa manera, el Govern explica que la convocatòria perquè els joves puguin sol·licitar aquests ajuts es posarà en marxa l'11 de març.

Les dades de la Generalitat xifren en 14.551 els joves que es van acollir a aquests ajuts durant l'any passat.

En el cas de les persones joves, els ajuts poden oscil·lar entre 250 i 20 euros, considerant també lesforç que suposa per a cada persona el pagament del lloguer.

Pel que fa a l'àmbit geogràfic, les condicions són les mateixes per als joves que per als més grans de 65 anys amb una excepció. El límit subvencionable per als residents a l'àrea metropolitana de Barcelona és de 950 euros.

El termini màxim per demanar ajut per als joves serà el 12 d'abril.