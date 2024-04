José Maria Bonet: 'Necessitem reformes que impulsin les empreses'

Aquest dimarts, 9 d'abril, per als membres de la Confederació Espanyola de Directius i Executius (CEDE) era un dia especial. En aquest mateix dia però del 1997, avui feia 27 anys que naixia aquest format pioner dels seus Esmorzars de Treball. Al llarg de gairebé tres dècades, aquests esmorzars s'han consolidat com un punt de trobada important per al debat i l'intercanvi d'idees en l'àmbit empresarial i econòmic.

Per a l'ocasió la Fundació Cede va comptar com a ponent amb José Luis Bonet , actual president de les Cambres de Comerç d'Espanya qui al llarg de la seva llarga trajectòria professional ha atresorat un gran bagatge tant al món universitari on durant 49 anys ha estat professor de la Universitat de Barcelona com al món de l'empresa on ha arribat a dalt de tot i ha portat al màxim nivell d'internalització a l'empresa a què ha dedicat la seva vida, Freixenet.

Aquest extraordinari empresari que es defineix així mateix com a català, espanyol i europeu es va llicenciar en Dret amb Premi Extraordinari i va tenir a José Ferrer el seu gran mestre, amb qui va compartir la seva obsessió per la internalització empresarial. Tot i que per a ell el seu gran triomf és la seva "família".

Es defineix així mateix com "un optimista visceral" perquè segons va explicar en aquest esmorzar "he pogut fer tot el que he volgut al llarg de la meva vida" en què s'ha mogut sempre amb una "voluntat de servei al seu país". I com ell mateix va dir “encara que els optimistes ens equivoquem més, vivim millor”.

L'acte, que ha estat presentat per Juan Carlos Gallego,president de MicroBank; i moderat per Mario Armero, patró de la Fundació CEDE , ha comptat amb el patrocini d'AGBAR i Deloitte .

Espanya pot superar els problemes que té

De positivitat ha impregnat Bonet tota la seva intervenció, exposició i respostes afirmant entre altres coses que “actualment al nostre país, tenim problemes que Espanya pot superar” i afirmant també que “Espanya es troba en un bon moment econòmic malgrat la inflació i l'endeutament públic".

De fet davant l'auditori present ha dit que “Espanya és un país de progrés on les oportunitats hi són amb els Fons Next Generation per transformar el teixit productiu i fer-nos més competitius perquè un dels problemes que tenim és la productivitat”.

Els problemes principals a què s'enfronten les empreses ara mateix

Per a Bonet els actuals comicis globals estan generant molta incertesa al món en un escenari on Europa compta amb una "Alemanya en recessió i França gairebé i un plantejament de possible situació de preguerra".

A això s'uneix segons el President de les Cambres de Comerç d'Espanya el fet que al “nostre país, no hi ha consens polític però que està sent substituït per la col·laboració publicoprivada”.

Així durant la seva intervenció Bonet va fixar quatre problemes principals a què ens enfrontem. Per a ell el primer té a veure amb " comptar amb prou seguretat , a nivell d'estabilitat, seguretat física i seguretat jurídica".

Seguida de prop pel “ repte demogràfic on no tenir fills ens està portant a haver d'accelerar una generació la integració dels immigrants. Hem d'esforçar-nos que la segona generació d'immigrants s'integrin o patirem” ha dit Bonet. En aquest sentit s'ha mostrat preocupat per la generació de ninis que necessiten formació per sortir de la situació en què es troben "ajudats pels seus pares".

El Pla dut a terme des de les Cambres de Comerç per formar-los ha significat segons Bonet “que el 50% d'aquests joves es formin en coses que ells i les empreses necessiten”.

Per a Bonet el tercer problema a què ens enfrontem és la reforma de tot el sistema educatiu en tots els nivells fins a la "mateixa universitat, on he estat molts anys".

El quart problema l'ha circumscrit José Luis Bonet a la necessitat d'" adaptació a la globalització , és a dir, accelerar la internalització de les empreses, les pimes. Espanya s'ha començat a obrir però l'obertura no és completa".

De fet afirma Bonet "les pimes no han sortit al món on poden trobar la seva posició als mercats inexplorats com Àsia. Perquè la globalització és un fet i cal adaptar-se per sobreviure".

En total ha identificat Bonet 7 reptes principals que l'economia espanyola ha d'abordar amb determinació: garantir l'estabilitat i la seguretat jurídica, gestionar la demografia en declivi, adaptar la formació a les necessitats empresarials, promoure la reindustrialització i reduir la dependència exterior, consolidar la situació fiscal i fer front als desafiaments de la globalització.

| Fundación CEDE

Tot i els reptes presents, el missatge de Bonet ha estat optimista: "Tenim l'oportunitat d'avançar cap a un nou nivell de progrés i de modernització mitjançant la implementació de les reformes necessàries i la realització d'inversions fonamentals a través dels Fons Next Generation. Aquest ha de ser un objectiu nacional que involucri tota la societat i en què tots participem”.

L'escut social real del país són les empreses

En paraules de Bonet, l'anomenat "escut social real del país són les empreses" que des de "2008 fins ara han passat del 24% al 45% en exportacions, encara que s'han atrevit poc les pimes, encara que aquí hi ha una gran possibilitat de creixement" .

De fet va explicar Bonet des de la seva pròpia experiència "que va portar Freixenet al lloc que ocupa va ser un Pla d'internacionalització".

I encara que citant Baltasar Gracián va afirmar “en temps de tribulació no cal fer mudança”, Bonet va asseverar davant els Directius de CEDE “que això depenia de la situació, que encara que això tendia a retenir la gent, en aquestes situacions també cal tenir gosadia, i amb un risc calculat no parar. Perquè parar és perdre el temps", per a ell, "aturar és un error en temps de tribulacions".

S'ha carregat amb impostos el motor de l'economia: les empreses

Bonet ha preguntat obertament "si el motor bàsic de l'economia és l'empresa per què es la càrrega d'impostos?".

Per ell cal "saber on som i en què es gasten els diners. Veure quins recursos es necessiten i si són necessaris tants impostos que afectin el motor de l'economia".

Així mateix, ha ressaltat la urgència de reduir la pressió fiscal sobre les empreses per estimular la competitivitat, fomentar les inversions i afavorir la creació de llocs de treball.

Entre les mesures proposades pel president de la Cambra d'Espanya s'hi inclouen la reducció de les cotitzacions socials, la simplificació de l'impost sobre societats, així com la disminució de les càrregues administratives i l'eliminació de certs llindars reguladors .

"La clau resideix a recolzar i acompanyar les empreses, que són fonamentals al nostre sistema d'economia social de mercat, per impulsar la creació d'ocupació, riquesa i benestar social", ha dit Bonet.

Els Fons Next Generation són un gran encert de la UE, el Pla Marshall que ens farà avançar

En el torn de preguntes obertes i preguntat per la seva opinió sobre els fons Next Generation, Bonet ha tingut clar que són “el Pla Marschall que el país necessitava després de la pandèmia. En aquesta ocasió la UE ha encertat enfocant-se als teixits productius”.

Segons ha explicat "el desenvolupament dels PERTE està en mans de les grans empreses del país que saben el que fan i ho van fer bé".

A més gràcies al “Kit Digital en què les Cambres de Comerç hem col·laborat, s'ha introduït la digitalització a les pimes que s'han convençut que si no es digitalitzen moriran”.

El president de la Cambra d'Espanya ha recordat els desafiaments geopolítics i el seu impacte al comerç exterior, així com la disminució de la demanda en alguns mercats clau.

Tot i això, ha instat els directius a no renunciar als seus plans d'internacionalització: "Com a empresaris i directius, hem de convertir aquests desafiaments en oportunitats i avançar amb determinació. Hem de seguir endavant amb prudència, però sense desànim".

Cal impulsar l'educació en valors

Bonet ha tret durant la intervenció "la importància que té ara mateix a impulsar l'educació en valors". Per ell “el talent és important però també ho és l'actitud on els valors juguen un paper important”.

Arribats a aquest punt s'ha preguntat "Quanta gent es dedica a una feina que no li interessa res?", en aquest sentit això "és una gran pèrdua de temps i talent".

En aquest món segons Bonet "sense esforç, sense afany d'èxit, sense afany de servei no s'aconsegueix fer res".

Els directius haurien de fer classes a la Universitat gratuïtament

Ha fet somriure els presents Bonet amb la seva proposta sobre la Universitat en què ha afirmat, "per l'experiència amb el compte, els directius haurien de ser directament designats professors associats de les Universitats, sense cobrar res, gratuïtament i els professors estar 15 dies a l'any treballant en una empresa per saber com funcionen les coses”.

Per ell és injust que "quan sabem més és si més no es compta amb nosaltres i és un sense sentit, el coneixement es perd".

Les eleccions catalanes són una oportunitat perquè Catalunya recuperi el lideratge

Des del seu optimisme vital Bonet ha manifestat que “crec que sí, que les eleccions a Catalunya serviran per a alguna cosa”.

Bonet creu que "a Catalunya sempre hi ha hagut indepedentistes i fanàtics però mai no havia comptat més que amb el 10 o 15% dels vots. Que s'arribés fins al 45% té a veure amb l'ús que des de la Generalitat es va fer del màrqueting polític que cal reconèixer que va ser molt bo".

"S'han perdut pel camí 10 anys, tant Catalunya com Espanya. On Catalunya ha perdut el seu lideratge que ha de recuperar. Pot recuperar-ho ia més la rellevància perquè Catalunya no ha col·lapsat", segons entén Bonet.

Segons la seva opinió, "Les eleccions del 12 de maig són molt importants sinó es produeix una repetició electoral".

A Telefónica cal ajudar-la però no intervenir-la

Preguntat Bonet per les últimes compres d'accions del Govern de Pedro Sánchez ha asseverat en veu alta que en relació amb Telefónica "si l'estat ha comprat per recolzar i ajudar em sembla bé. Però si ho fa per intervenir-hi ja no m'agrada".

En aquest sentit ha lloat en públic els esforços d'Isidre Fainé President de Criteria i del seu actual CEO, Ángel Simón a "la defensa de Telefónica".

Les empreses que obren camí a l'exterior convertiran Espanya en una gran potència

En el seu treball continu per ajudar a la internalització de les empreses des de la seva posició com a president de les Cambres de Comerç d'Espanya, Bonet ha afirmat en aquest esmorzar que “els que obren camí a l'exterior són els que convertiran Espanya en una gran potència mundial perquè el recorregut de creixement és immens. Espanya és un país de primera".

Bonet ha dirigit paraules de reconeixement, en aquest sentit, a tots els directius que treballen a l'estranger, a qui s'ha referit com a "els millors ambaixadors d'Espanya i els herois del posicionament i reconeixement del nostre país a l'exterior".

Bonet ha volgut deixar clar que la feina que s'exerceix des de la xarxa de Cambres de Comerç nacionals i internacionals suposa, entre altres coses, "invertir en alta tecnologia capdavantera, a través dels 21 punts nacionals on es troben les incubadores del país, amb les que s'està treballant per crear una xarxa nacional".

Tot el treball de les Cambres i la Fundació Incyde suposa posar a disposició de les pimes del país els recursos necessaris per avançar i exposar els temes rellevants que necessiten ser abordats en cada moment i anticipant-se en el seu plantejament a la societat, defensant el poble sencer en temes econòmics".

