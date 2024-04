Borrell demana a Israel que no atac Rafah: 'Seria una autèntica catàstrofe humanitària'

L'Alt Representant de la Unió Europea per a Política Exterior, Josep Borrell, ha reiterat aquest dijous la crida a Israel perquè s'abstingui de llançar una ofensiva contra la ciutat gazatina de Rafah, en avisar que provocaria una "autèntica catàstrofe humanitària".

"Si es produeix un atac contra Rafah, amb 1,7 milions de persones amuntegades als carrers, serà una autèntica catàstrofe humanitària. La crida a Israel ha estat molt clara per part del mateix president dels Estats Units, Joe Biden i de tots els líders europeus: No ataquin Rafah", ha assenyalat en declaracions des de la reunió de ministres d'Exteriors del G7, reunits a Itàlia.

El cap de la diplomàcia europea ha insistit que la població gazatina a Rafah no té possibilitat de defensar-se ni escapar-se. "Per tant, no ataquin Rafah", ha subratllat en un missatge a les autoritats israelianes i després de reconèixer que cal seguir pressionant perquè Israel no entri a l'enclavament.

Aquest missatge de l'Alt Representant arriba després que països de la regió com Jordània hagin avisat que el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, intenta aprofitar l'escalada de tensions amb l'Iran per "desviar l'atenció" de la Franja de Gaza, on l'ofensiva de l'Exèrcit d'Israel ja deixa gairebé 34.000 morts.