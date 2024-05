Borrell titlla d'''intolerable'' l'ordre de desplaçament d'Israel a Rafah

La situació a Rafah i Gaza ha generat una forta resposta internacional, amb figures destacades com l'alt representant de la Unió Europea (UE) per a Assumptes Exteriors, Josep Borrell, i el president del Consell Europeu, Charles Michel, denunciant el desplaçament forçós de civils per part d'Israel.

Josep Borrell va qualificar d'"intolerable" l'ordre de desplaçament forçós de civils de Rafah cap a zones insegures, i va subratllar que Israel està obligat pel dret internacional a garantir la seguretat de la població civil. Borrell va instar el Govern israelià a no dur a terme una operació terrestre a Rafah, advertint que això agreujaria una crisi humanitària ja extrema a la regió.

Per la seva banda, Charles Michel també va condemnar la mesura, demanant a Israel que no envaeixi per via terrestre Rafah i assenyalant la greu situació humanitària que afecta la població de Gaza, que ja acull una gran quantitat de desplaçats per conflictes anteriors.

L'ordre de desplaçament forçós va afectar uns 300.000 habitants a tot Gaza, abastant àrees com els campaments de Rafah i Shabura, així com els barris d'Adari i Geneina. Aquest moviment de població es produeix en paral·lel a l'expansió de l'operació militar israeliana a la regió, amb la represa d'activitats militars a Jabalia, al nord de Gaza, on Hamàs està reagrupant forces.

La comunitat internacional ha expressat la preocupació per l'escalada de tensions i la crisi humanitària en curs. S'espera que s'intensifiquin les crides a la contenció i al respecte dels drets humans enmig d'aquesta situació crítica a Rafah i Gaza.