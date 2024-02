Brussel·les manté la previsió de creixement de l'1,7% per a Espanya el 2024

per Helena Celma

La Comissió Europea manté els càlculs que l'economia espanyola creixerà un 1,7% el 2024 i rebaixa la previsió d'inflació del 3,4% al 3,2%.

D'altra banda, el 2025 s'espera que el creixement del PIB espanyol es mantingui també al 2,0% previst a la tardor a causa de l'impacte del component de préstec del fons de Recuperació i Resiliència.

En comparació amb les previsions de tardor, el creixement per al 2023 va superar en una dècima el 2,4% a què apuntava Brussel·les al novembre, situant-se finalment en un 2,5%.

Això s'achaca a una acceleració durant l'últim trimestre de l'any "sostinguda pel consum privat i les inversions", segons ha apuntat aquest dijous en roda de premsa el comissari d'Economia, Paolo Gentiloni.

El polític italià ha atribuït també el "moderat" creixement d'Espanya per al 2024 a la "encara feble" situació econòmica dels principals socis comercials i als efectes persistents de les pujades dels tipus d'interès.

Alhora, ha explicat que "el consum i la inversió impulsaran el creixement gràcies a l'augment del poder adquisitiu de les llars ia l'aplicació dels programes d'ajust estructural, cosa que contribuirà que el creixement del PIB real s'acceleri de nou a 2025, fins al 2,0%”.

L'Executiu comunitari preveu una expansió econòmica a tots els Estats membres de la UE per al 2024, tot i que aquesta s'ha revisat a la baixa per a la majoria de principals economies de la UE: Alemanya (-0,5), França (- 0,3), Itàlia (-0,2), Països Baixos (-0,7), mentre que Espanya, amb Polònia, es manté sense canvis.

La previsió de creixement per a Espanya se situa també per sobre de les estimacions tant de la zona de l'euro com del conjunt de la Unió Europea, totes dues amb un pronòstic de creixement del 0,8% i del 0,9% el 2024, respectivament.

Aquestes dades suposen una rebaixa de les expectatives d'expansió respecte al novembre, quan Brussel·les apuntava a un repunt de l'1,2% a la zona de l'euro i un 1,3% a tota la UE després d'evitar "per poc" la recessió tècnica el 2023, quan l'expansió econòmica es va situar al 0,5%, una dècima per sota dels pronòstics de tardor.

"Es tracta d'un repunt retardat del creixement enmig d'una acceleració de la inflació a causa d'un descens més ràpid del previst de les pressions sobre els preus i de l'abaratiment de l'energia", ha indicat Gentiloni.

Tot i això, la Comissió també ha revisat a la baixa les previsions d'inflació per al 2024, que passen del 3,2% al 2,7% a la zona de l'euro, i del 3,5% al 3% a la UE, respecte als dades ofertes al novembre, un camí descendent que s'espera que continuï també el proper any.

Pel que fa a les perspectives per al 2025, s'espera que l'economia a la zona de l'euro creixi un 1,5% --enfront de l'1,6% previst a la tardor-- i que es mantingui en un 1,7% per al conjunt de la Unió.