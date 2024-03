BWAW 2024: 'La nova economia ja neix amb la igualtat d'oportunitats a l'ADN'

El DFactory ha acollit aquest dimarts la inauguració de la quarta edició del Barcelona Woman Acceleration Week (BWAW), l'esdeveniment de referència per avançar cap a la igualtat de gènere a l'àmbit industrial i empresarial impulsat pel Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) ) juntament amb la col·laboració de la Fundació Incyde de les Cambres de Comerç d'Espanya.

La inauguració ha arrencat a les 10.00 hores del matí a l'auditori del DFactory Barcelona. L‟acte d‟obertura ha estat presidit per la subsecretària d‟Hisenda del Ministeri d‟Hisenda i Funció Pública, Pilar Paneque; la secretària general del Departament d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya, Georgina Oliva; el delegat especial de l'Estat al CZFB, Pere Navarro; el director general de la Fundació Incyde, Javier Collado; l'egunda tinenta de batlia i regidora de l'Àrea de Drets Socials de l'Ajuntament de Barcelona, Maira Eugènia Gay; i la directora general del CZFB, Blanca Sorigué.

La directora general del CZFB ha explicat que "és un orgull" veure l'auditori tan ple per a aquesta inauguració. "Vam decidir apostar pel desenvolupament de la igualtat de gènere. La Zona Franca és una empresa pública del Govern d'Espanya i ens vam adonar de la manca de dones als quadres directius. Avui dia podem dir que hem incidit perquè millori, però encara queda camí”, ressaltava.

Per la seva banda, Pere Navarro ha mirat enrere per celebrar que, fa 70 anys, va començar en aquest lloc la fàbrica de Seat. "Fomentava la innovació i l'oportunitat de crear molts llocs de treball", recordava, com a base per reflexionar sobre la inclusió de les dones a l'àmbit laboral i els alts càrrecs.

"Avui hem avançat un pas més. Estem compromesos amb aquesta reivindicació; volem reivindicar el paper que moltes dones estan fent en camps masculinitzats com la indústria i la logística", afirmava el delegat especial de l'Estat al CZFB.

A més, ha celebrat que "la nova economia ja neix amb la igualtat d'oportunitats a l'ADN", i que la reivindicació que estan duent a terme ha de ser present "els 365 dies de l'any", perquè "no hi ha llibertat sense igualtat d'oportunitats" ".

| Catalunya Press

"No ens val tenir dones als llocs de lideratge, tot i que cal més presència, sinó que cal tenir-les present per millorar la qualitat de vida i empresarial", afegia la secretària general del Departament d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya.

A més, feia èmfasi que les dones tenen "una visió diferent", perquè quan elles estan als llocs de lideratge, "la cura i les relacions personals es posen al centre".

Maria Eugènia Gay ha reivindicat aquest tipus d'iniciatives perquè "acceleren la promoció i el posicionament de la igualtat entre homes i dones".

"És fonamental que en aquests moments de transformació social s'asseguri que les dones participen a totes les esferes públiques", afegia, i celebrava que les dones hagin passat "de ser un objecte de protecció a un subjecte protagonista".

La segona tinenta d'alcaldia i regidora de l'Àrea de Drets Socials de l'Ajuntament de Barcelona posava èmfasi també en la diferència salarial entre homes i dones, un 17,7%, cosa que significa que “les dones treballen de franc des d'octubre. Cal lluitar per que tots tinguin la mateixa retribució”.

Per acabar, ha incidit en el concepte del sostre de vidre, afirmant que les dones tenen més dificultat per accedir als llocs de responsabilitat. "Les dinàmiques en termes de paritat aniran avançant. Si nosaltres no arribem a tenir aquests llocs de poder, difícilment es canviaran les dinàmiques i els rols establerts", finalitzava.

Pel que fa a la subsecretària d'Hisenda, Pilar Paneque, ha celebrat la presència de les dones al Govern ia les institucions públiques, però ha alertat que la bretxa de gènere pot trigar fins a 130 anys a igualar-se si se segueix avançant a aquest ritme.

"En alguns moments sembla que fem marxa enrere en algunes coses, però aquest camí hauria de ser imparable. Aquestes trobades ens omplen d'esperança, anem fent passos molt importants", puntualitzava.

Entre el 5 i el 7 de març, coincidint amb el Dia Internacional de la Dona (8M), aquest debat paritari reunirà 60 speakers d'alt nivell, tant internacionals com nacionals, dividits en 14 sessions de debat per proposar solucions que permetin progressar a termes de paritat, igualtat d'oportunitats i promoció de la dona en àmbits com l'educatiu, el sanitari, l'audiovisual, el jurídic, el lideratge, el sector públic o el de la indústria 4.0.

Alguns dels distingits professionals d'institucions, entitats públiques i empreses privades que participaran a l'esdeveniment són: Anna Sánchez, CIO i membre del comitè executiu de Volkswagen Group España Distribució; Oriol Alcoba, director general d'Indústria al Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya; Amaia Celaya, assessora en pràctiques humanitàries de l'ONU Migració i la Comissió Europea; Sara Berbel, directora d'Empowerment Hub; Elena Álvarez, presidenta i cofundadora de Dones a Farma; Marta Batalla, membre del Consell d'Administració de BonÀrea i Eva Valenzuela, directora de l'Aeroport Josep Tarradellas Barcelona – El Prat d'AENA.