BWAW 2024: 'Les empreses que tenen dones, venen més'

Aquest dimecres, el DFactory ha acollit la presentació Breskilling: Reciclatge professional, una segona oportunitat en el marc del Barcelona Woman Acceleration Week 2024 (BWAW).

A la presentació, van estar presents Humbert Ruiz, director del Campus Fundació Telefónica 42 Barcelona en el seu paper de moderador, seguit per les speakers: Teresa Aznar Peña, especialista en la Incorporació de Talent de Telefónica d'Espanya; Sara Díaz, directora executiva de Sectors Estratègics i Talent de Barcelona Activa; Mar Masulli, cofundadora i CEO de BitMetrics; i Anna Mercado Pozo, desenvolupadora i fundadora de Redlollygames.

La temàtica d‟aquesta presentació abordava la possibilitat del reciclatge professional, és a dir, la possibilitat de canviar de sector de treball i com afecta les dones.

"Una dona que participa al 'reskilling' augmenta un 30% els seus ingressos; com més dones hi ha en una empresa, més augmenta el seu rendiment", afirmava Humbert Ruiz.

Sara Díaz, per part seva, ha remarcat la importància que les dones tinguin referents des de petites, i la necessitat de "facilitar recursos i la conciliació".

Per fer-ho, és imprescindible implementar plans d'igualtat. "Hem d'estar conscienciats i ser responsables per implementar la igualtat efectiva, quan elaborem un pla d'igualtat, segellem el nostre compromís real en tots els àmbits", afirmava Teresa Aznar, i posava el focus en la necessitat de potenciar la formació per "apoderar les dones".

Un dels àmbits en què cada cop es pot anar trobant més lideratge femení és a l'emprenedoria. "Saber triar bé amb qui construïm una empresa té a veure amb els valors individuals i ser conscient de l´impacte que podem tenir amb decisions petites", apuntava Mar Masulli.

A més, afegia que "cadascú, amb les seves conviccions, pot impulsar aquest canvi, forjar-lo i inspirar-ne d'altres".

Anna Mercado va explicar el seu cas, en què amb 28 anys havia canviat fins a tres vegades de sector, i va deixar clar els reptes en el dia a dia que es poden trobar les dones: “És molt important entendre que quan prenem una elecció, no en té que ser determinant. És molt difícil tenir clar què volem per a la resta de la nostra vida, perquè hi ha moltes maneres de continuar creixent i aprenent”.

| Catalunya Press

També va posar èmfasi en el concepte que "ningú neix après", per la qual cosa tant homes com dones parteixen de la mateixa base, i les va animar a atrevir-se a fer el pas en el món de la tecnologia.

Tot i això, les xifres en què es mou la dona en el camp de la tecnologia no són les millors. Segons afirma Teresa Aznar, només el 20% dels enginyers i enginyeres són dones. "Hi ha hagut un augment per l'interès en les carreres tècniques, però hi ha hagut una reculada molt important els últims anys", lamentava.

A més, un dels conceptes en què s'ha posat èmfasi és a la "càmera d'eco". Això fa referència a quan només hi ha una dona en un equip d'homes, i quan ella verbalitza algun comportament o situació misògina, la poden fer dubtar entre la resta d'equip masculí. "És important que hi hagi més dones per no dubtar i recolzar-nos les unes amb les altres", apuntava Anna Mercado.

Finalment, Teresa Aznar va afirmar que les empreses que tenien dones en venien més, ajudaven a deixar de perpetuar biaixos femenins negatius, ampliaven la visió de vendes... Així mateix, tenir dones en alts càrrecs facilitava el suport al seu equip i generaven equips més estables. "Aportem innovació, tenim una manera diferent de veure les coses", concloïa.