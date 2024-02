BWAW tindrà 60 speakers d'alt nivell en la 4a edició

per Redacció CatalunyaPress

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) celebrarà la quarta edició de Barcelona Woman Acceleration Week (BWAW) amb un panell de 60 speakers de primer nivell, nacionals i internacionals, tant dones com homes, per avançar cap a la igualtat de gènere i proposar solucions que permetin progressar en termes de paritat, igualtat doportunitats i promoció de la dona en làmbit industrial i empresarial.

Per quart any consecutiu, aquest esdeveniment abordarà iniciatives que ajudin a accelerar la visibilitat de la dona a sectors clau de l'economia. Entre el 5 i el 7 de març, coincidint amb el Dia Internacional de la Dona (8M), l'edifici DFactory Barcelona es tornarà a convertir en el millor altaveu per al talent femení.

Aquest any BWAW comptarà amb la participació de professionals distingits d'institucions com Pilar Paneque, subsecretària d'Hisenda del Ministeri d'Hisenda; i Marta Serrano, secretària general d'Infraestructures i Transport Terrestre; Susana Ferrer, vicedegana d'ICAB; i Eva Rosell, CEO de Barcelona Health Hub.

BWAW també comptarà amb la visió de representants d'empreses i grans corporacions de renom com Anna Sánchez, CIO i membre del comitè executiu de Volkswagen Group España Distribució; Enrique Tomás, fundador i director d'Enrique Tomás; Tomas Flier, gerent regional de diversitat i inclusió per a EMEA a Google; Georgina Flamme, directora de relacions institucionals, comunicació i sostenibilitat Abertis i directora Fundació Abertis; Laura Fernández, sòcia i productora de Filmax; Joan Roca, president executiu de RocaJunyent; Mònica Jiménez, directora general TM2 i Meritxell Bautista, presidenta de Manix Capital.

El programa també inclou professionals d'associacions com Rosa Cañadas, presidenta de la Fundació Tanja; Amaia Celaya, assessora en pràctiques humanitàries de l'ONU Migració i la Comissió Europea; Sara Berbel, directora d'Empowerment Hub; Elena Álvarez, presidenta i cofundadora de Dones a Farma.

14 sessions de debat amb enfocament B2B

L'esdeveniment estarà dividit en 14 sessions on els diferents professionals reflexionaran sobre la situació actual i les millores en la igualtat de gènere al món empresarial i industrial. La primera jornada, dimarts 5 de març, comptarà amb la inauguració oficial de la 4a edició de BWAW a les 10h. Les ponències del primer dia podran el focus a les temàtiques: BLegal, on es debatrà sobre la presència de la dona als alts càrrecs jurídics; a BPublic s'analitzarà el lideratge femení al sector públic; a BIndustry 4.0 s'abordaran els desafiaments a què s'enfronten les dones a la Indústria 4.0; ia la tarda, a BMultilateral, es reflexionarà sobre les principals prioritats en la relació del multilateralisme i la igualtat de gènere.

Durant la segona jornada, dimecres 6 de març, es debatrà sota el paraigua de BAudiovisual sobre la perspectiva de gènere en la producció audiovisual; a BLeadership es parlarà sobre el lideratge femení als llocs de Recursos Humans de les empreses i companyies; a BReskiling s'indagarà sobre el reciclatge professional com a segona oportunitat; ia BCorporate es tractarà el foment de les polítiques paritàries des de les grans corporacions.

A la tercera i última jornada, el dijous 7 de març, sota el prisma de BEducation s'abordarà la mirada de gènere en la creació de talent jove; a BAction, es posarà èmfasi en les accions empresarials per avançar cap a la igualtat de gènere; a BInternational els ponents debatran sobre la internacionalització del talent femení als països àrabs i es tancarà l'edició d'aquest any sota el paraigua BHealth, que aprofundirà sobre la piràmide invertida femenina al sector de la salut.

Blanca Sorigué, directora general del CZFB, subratlla la importància d'aquest esdeveniment a l'agenda empresarial, afirmant que “hi ha múltiples informes que confirmen que les empreses que fomenten la igualtat d'oportunitats entre homes i dones experimenten un creixement més gran en els seus beneficis en comparació amb aquelles que no ho fan. És evident que les dones tenen un paper fonamental tant a l'economia com a l'estructura organitzativa de les empreses, i és crucial reconèixer i valorar això. Per aquesta raó, vam crear BWAW fa tres anys”.

Pere Navarro, delegat especial de l'Estat al CZFB, ha posat en relleu que “BWAW és un recordatori que la igualtat de gènere és fonamental per al progrés de les nostres empreses i de la societat. Volem impulsar un entorn on el talent i el potencial de cada individu, independentment del gènere, siguin valorats i aprofitats al màxim. A l'era de la nova economia, la paritat és imprescindible perquè aporta valor a les organitzacions, fomenta una diversitat més gran i contribueix al creixement global”.

Les ponències tindran un format híbrid i es podran seguir a través de la pròpia plataforma en línia, que ofereix un accés gratuït als streamings en directe de totes les sessions. Les inscripcions es poden fer accedint a la pàgina web de l'esdeveniment, on també està disponible tota la informació. Les trobades es desenvoluparan presencialment a l'ecosistema d'indústria 4.0 de referència a nivell internacional, al DFactory Barcelona, el hub tecnològic basat en el talent i la tecnologia que reuneix grans corporacions empresarials, startups, centres d'innovació i laboratoris.