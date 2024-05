Caca al raspall de dents? Això és el que passa si deixes la tapa del vàter oberta

Hi ha alguns hàbits dòmestics que són extremadament importants i que no tothom fa. Un d'ells és deixar la tapa del vàter baixada als banys, cosa a la qual molts no donàveu importància i us prometem que, després de llegir aquest article, us donareu.

La tuitera Lisa ha fet servir el seu compte a la xarxa social X - abans conegut com a Twitter- per alertar sobre com és d'important deixar la tapa baixada quan anem al vàter a realitzar les nostres necessitats. Si no es fa, els bacteris i partícules fecals comencen a volar pel bany, i poden acabar a qualsevol lloc.

Lisa explica que, amb només el simple gest de baixar la tapa, es pot evitar que els bacteris es dispersin "per tot el bany". Adverteix que, si no es fa, les partícules fecals poden acabar en llocs tan poc desitjables com el raspall de dents. I després. a la teva boca.

La pràctica innocent de deixar la tapa del vàter oberta podria tenir conseqüències més greus del que imaginem. Investigacions científiques han revelat que aquest hàbit podria desencadenar la dispersió de partícules fecals pel bany, cosa que representa un risc per a la salut.

Quan estirem la cadena amb la tapa oberta, es crea un efecte d'aerosol que dispersa petites gotes d'aigua contaminada amb bacteris i virus presents a la femta. Aquestes partícules fecals poden romandre suspeses a l'aire durant un temps prolongat, augmentant el risc d'inhalació o deposició en superfícies properes.

Un estudi publicat a la revista Applied Microbiology va demostrar que les partícules fecals poden viatjar fins a gairebé dos metres de distància del vàter. A més, investigadors de la Universitat de Leeds van trobar que bacteris com l'E. coli i el norovirus es poden adherir a les superfícies del bany, incloent-hi el raspall de dents i les tovalloles, contaminant així altres objectes i facilitant la propagació de malalties.

Per protegir la nostra salut i la dels nostres éssers estimats, és crucial adoptar l'hàbit de tancar la tapa del vàter abans d'estirar la cadena. Aquesta simple acció pot ajudar a reduir la dispersió de partícules fecals al bany i minimitzar el risc de malalties transmeses per via fecal-oral. Recordeu: una tapa tancada pot ser la barrera invisible que protegeix la vostra salut!