CaixaBank i COFIDES financen la construcció d'una dessalinitzadora al Marroc

CaixaBank i COFIDES finançaran la multinacional espanyola Acciona en la construcció d'una planta dessalinitzadora a Casablanca, Marroc. Per això, cada entitat ha concedit un préstec de 31 milions d'euros. El projecte suposa una inversió total de més de 650 milions dʻeuros.

Acciona forma part d´un consorci internacional que ha estat seleccionat per al disseny construcció, operació i manteniment d´una planta dessalinitzadora en règim d´associació públic privada (PPP). Es tracta d´un projecte que desenvoluparà amb l´Oficina Nacional d´Electricitat i Aigua Potable del Marroc mitjançant una concessió de 30 anys. La planta es construirà al sud-oest de Casablanca i donarà servei a cinc ciutats, amb una capacitat instal·lada de 300 milions de metres cúbics cada any principalment per al consum humà.

El Marroc ha experimentat els darrers anys un notable increment en la demanda d'aigua per a activitats com el turisme, la indústria, el comerç i el consum domèstic. Alhora, el país està experimentant una sequera perllongada.

Aquest projecte incideix en la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) 6 Aigua i Sanejament, en proporcionar aigua potable a la població de diversos nuclis urbans.

Cristina Garcia, directora de Project Finance d'Infraestructures de Corporate & Investment Banking (CIB) de CaixaBank, ha destacat el paper primordial de la sucursal que el banc té al Marroc en aquesta operació: “CaixaBank té llicència bancària al Marroc des del 2009, on compta amb tres oficines -a Casablanca, Tànger i Agadir-. Des d'allà, ofereix serveis de comerç exterior, banca d'empreses i banca corporativa tant a empreses espanyoles ja assentades al país o amb perspectives d'entrar al mercat marroquí, com a grans empreses marroquines i multinacionals. CaixaBank s'ha convertit en banc de referència per a les empreses espanyoles amb presència al Marroc. Al voltant del 60% de les 800 empreses espanyoles que operen al país (segons dades de l'ICEX) són clients d'aquesta sucursal al Marroc”.

Per la seva banda, el director corporatiu del departament d'Inversions de COFIDES, Miguel Ángel Ladero, ha destacat que “aquest és un projecte emblemàtic per al sector i serà la planta dessaladora més gran d'Àfrica. A més, “l'accés a l'aigua és vital no només per a la salut i la seguretat alimentària, sinó per garantir el desenvolupament i el creixement econòmic. Amb aquest projecte, Acciona contribueix a afrontar l'escassetat d'aigua i els efectes del canvi climàtic, i és molt gratificant acompanyar l'empresa en aquesta operació”. Finalment, ha recordat que “per a COFIDES, el Marroc és un país de gran importància estratègica que ofereix múltiples oportunitats per fer inversions”.

Presència internacional de CaixaBank

La xarxa internacional de CaixaBank ofereix suport als clients empresa de l'entitat que operen a l'exterior, així com a grans corporats. Amb més de 200 professionals, prop de 30 punts de presència internacional i acords amb més de 1.600 bancs corresponsals, dóna cobertura a 72 països de tots els continents. Aquesta xarxa representa el 82% del PIB mundial i el 94% del comerç internacional a Espanya.

Sobre COFIDES

COFIDES és una societat publicoprivada especialitzada en la gestió de fons estatals que ofereix finançament a mitjà i llarg termini a inversions privades relacionades amb diferents fins de polítiques públiques. COFIDES gestiona de forma directa fons dirigits al suport a la internacionalització de les empreses espanyoles, el reforç de la solvència d'empreses que s'han vist greument afectades per la pandèmia de COVID-19, i l'atracció de la inversió estrangera a Espanya mitjançant acords de coinversió que contribueixin al creixement de l‟impacte de l‟ecosistema d‟inversió en aquest país. Així mateix, COFIDES dóna suport a la gestió de la cartera de cooperació financera d'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament, cosa que promou un desenvolupament sostenible en economies emergents i països en desenvolupament. A l'estructura de propietat de la societat, l'Estat espanyol és el titular del 53% del capital, mentre que el 47% restant està en mans de Banco Santander, Banco Bilbao Biscaia Argentaria (BBVA), Banc Sabadell i Banc de Desenvolupament d'Amèrica Llatina i el Carib (CAF).