CaixaBank, elegit com el ''Millor Banc del Món pel seu Suport a la Societat 2024''

CaixaBank ha rebut per primera vegada cinc premis als Sustainable Finance Awards, organitzats per la revista nord-americana Global Finance, fet que converteix l'entitat en el banc més guardonat a la regió d'Europa Occidental, i el ratifica com un referent en sostenibilitat i contribució social.

En aquesta edició, l'entitat ha destacat a nivell mundial i regional pel seu suport a la societat, amb el premi al 'Millor Banc del Món pel seu Suport a la Societat 2024' (World's Best Bank for Sustaining Communities), també obtingut a la categoria continental 'Millor Banc pel seu Suport a la Societat a Europa Occidental 2024' (Best Bank for Sustaining Communities in Western Europe), un suport que es reflecteix a través de la seva contribució a l'economia espanyola que, el 2023, va pujar a l'1,16 % del PIB del país, fet que suposa un creixement de 16 punts bàsics respecte a la dada del 2022. En total, l'entitat registra 16.897 milions d'euros d'aportació directa i indirecta el 2023 (+26,8% respecte al 2022).

A més, la publicació ha destacat el lideratge de CaixaBank en finançament sostenible al continent europeu, atorgant-li els guardons de 'Millor Banc en Finançament Sostenible a Europa Occidental 2024' (Best Bank for Sustainable Finance in Western Europe) i 'Millor Banc en Préstecs Sostenibles a Europa Occidental 2024' (Best Bank for ESG-Related Loans in Western Europe). Els guardons són un reflex del compromís de CaixaBank amb el finançament sostenible a nivell corporatiu i mitjançant MicroBank.

Pel que fa al premi 'Millor Banc en Bons Socials a Europa Occidental 2024', la revista reconeix la proactivitat del banc en l'emissió de bons socials, acumulant 5 bons des del 2019 per un import total de 5.000 milions d'euros.

Els Sustainable Finance Awards de Global Finance, que celebren aquest any la quarta edició, reconeixen les entitats líders en finançament sostenible que impulsen iniciatives destinades a mitigar els impactes negatius del canvi climàtic i ajudar a construir un futur més sostenible per a la humanitat.

Els guanyadors d'aquests premis van ser escollits pels editors de la revista entre les candidatures presentades i després d'un treball de recerca independent posterior, que va analitzar tant les polítiques de govern i els objectius de les entitats en finançament sostenible, social i mediambiental, com també els avenços registrats en aquests camps durant l'any 2023.

Per a Joseph Giarraputo, fundador i director editorial de la revista Global Finance, “les preocupacions sobre el canvi climàtic, les normatives i el coneixement més gran per part dels inversors han garantit una creixent demanda de les inversions sostenibles. A més, la innovació en tecnologies netes , instruments financers verds i anàlisi de dades també estan fent que les finances sostenibles siguin més atractives i accessibles, creant noves oportunitats de mercat per als bancs”.

Ferm compromís amb la societat i l'acció social

Els guardons 'Millor Banc del Món pel seu Suport a la Societat 2024' i 'Millor Banc pel seu Suport a la Societat a Europa Occidental' reflecteixen la vocació social de l'entitat, que es manifesta amb la seva contribució a l'economia espanyola i portuguesa, el compromís amb la inclusió financera, el suport als col·lectius en situació de vulnerabilitat, la formació i l'impuls a l'emprenedoria, entre altres aspectes.

En aquest darrer àmbit, CaixaBank compta amb MicroBank, el seu banc social i l'entitat de referència en microcrèdits a Europa. MicroBank va finalitzar el 2023 amb la formalització de 144.473 operacions de finançament amb impacte social per valor de 1.383,4 milions d'euros, xifres que representen augments del 44% i del 36,2%, respectivament.

En l'àmbit del suport als col·lectius en situació de vulnerabilitat, l'entitat impulsa la tasca de les entitats socials, proporcionant serveis adaptats a les seves necessitats i posant a la seva disposició, de forma totalment gratuïta, una plataforma de captació de donatius a favor dels seus causes que canalitza més de 20 milions d'euros anuals al tercer sector, i en la vocació de banca inclusiva accessible a totes les persones, l'entitat ha desenvolupat productes com el Pack Braille, desenvolupat amb la Fundació ONCE o els TPV Android tàctils o el TalkBack , que facilita el dia a dia de les persones amb discapacitat visual.

A més, destaca el programa Voluntariat CaixaBank, una de les principals iniciatives de voluntariat a Espanya. El 2023, un total de 17.240 voluntaris de CaixaBank de tot Espanya han participat en 25.137 activitats solidàries que han beneficiat 372.669 persones. Els voluntaris han comptat amb la col·laboració i la participació de 2.238 entitats socials de tot el territori.

Lideratge europeu en finançament sostenible

Els guardons al 'Millor Banc en Finances Sostenibles a Europa Occidental 2024' i 'Millor Banc en Préstecs Sostenibles a Europa Occidental 2024' premien el compromís de l'entitat amb les finances sostenibles.

L'any 2023, l'entitat ha mobilitzat 27.230 milions d'euros, 25.096 milions dels quals són de finançament sostenible i 2.133 milions, d'intermediació sostenible. Des del 2022, la xifra puja a 50.813 milions d'euros, prop del 80% de l'objectiu establert al Pla Estratègic per a l'acumulat de 64.000 milions d'euros el període 2022-2024.

Segons el rànquing elaborat per Refinitiv LSEG, CaixaBank ha estat l'entitat líder en finançament sostenible a EMEA el 2023, i ha aconseguit la primera posició en aquest rànquing per primera vegada en la seva història.

Finalment, el guardó a 'Millor Banc en Bons Socials a Europa Occidental 2024' destaca l'activa tasca del banc en emissió de bons socials acumulant un total de cinc bons des del 2019 per un import total de 5.000 milions d'euros.

Reconeixements internacionals a la sostenibilitat i el compromís social

Els premis Sustainable Finance Awards 2024 de Global Finance se sumen als aconseguits en edicions anteriors, com el de 'Banc Líder en Préstecs ESG al Món 2023', 'Banc Líder en el Suport a la Societat a Europa Occidental 2023', ' Banc en Finançament Sostenible a Espanya 2022' o el de 'Banc Líder en Bons Socials a Europa Occidental 2021'.

El 2023, la revista britànica Euromoney va triar CaixaBank com a 'Millor Banc en Sostenibilitat a Espanya 2023' i 'Millor Banc en Responsabilitat Corporativa a Espanya 2023'.