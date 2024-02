CaixaBank impulsa el primer servei telefònic d'enviament de diners a domicili

CaixaBank, a través del seu acord amb Correus, ha implantat un nou servei, que entra avui en funcionament, gràcies al qual els clients que ho desitgin podran sol·licitar per telèfon l'enviament de diners a domicili a tota la geografia espanyola.

El nou servei, exclusiu per a clients de CaixaBank, té l'objectiu d'assegurar l'accés a efectiu a qualsevol punt d'Espanya, sense utilitzar apps especialitzades o smartphones. Per això, els clients de l'entitat, des de qualsevol població, podran contactar amb CaixaBank a través de dos telèfons gratuïts (900 40 40 90 o 900 365 065) i sol·licitar l'enviament al domicili de diners en metàl·lic per import entre 60 i 500 euros. És el primer servei de sol·licitud telefònica d'enviament d'efectiu posat en marxa a Espanya per una entitat financera en col·laboració amb Correos, que el presta com a part del seu servei Correos Cash .

Un cop activada la petició a través de CaixaBank, Correos, a través de la seva xarxa de 2.388 oficines i més de 30.000 carters i carteres, que inclouen els prop de 6.000 carters i carteres rurals, s'encarrega de la preparació i entrega dels diners al domicili del client, amb totes les garanties de seguretat en el procés de transport i identificació del sol·licitant del servei.

CaixaBank no aplica al servei cap cost addicional a la tarifa que aplica Correus pel lliurament a domicili, taxat en 7,15 euros per sol·licitud. El client pot anul·lar el lliurament, sense cap penalització, fins al moment en què el carter surt per iniciar el repartiment.

Segons estimació de CaixaBank, al voltant de 900.000 persones resideixen actualment a alguna població d'Espanya sense oficines ni caixers de cap entitat bancària. Al factor geogràfic cal sumar-hi el fet que bona part d'aquesta població és d'edat avançada, cosa que pot dificultar encara més la seva inclusió financera.

D'altra banda, l'acord entre Correus i Caixabank inclou la possibilitat que, en una segona fase, els clients de CaixaBank puguin ingressar i retirar efectiu a tots els punts d'atenció presencial de què disposa Correus.

D'aquesta manera, Correos posarà a disposició de CaixaBank la xarxa d'oficines perquè els clients de l'entitat disposin d'un servei reforçat i un accés millor als diners en efectiu.