CaixaBank llança la plataforma digital AgroBank Hub

per Redacció CatalunyaPress

CaixaBank ha llançat la plataforma digital AgroBank Hub, adreçada a clients i no clients i que té com a objectiu "contribuir a la transformació del camp espanyol", impulsar la innovació i la sostenibilitat, i reforçar la comunicació entre els diferents agents del sector.

La plataforma ha estat presentada pel director d'AgroBank, Jaime Campos, en el marc del saló Alimentaria & Hostelco, que se celebra entre dilluns i dijous al recinte Gran Via de Fira de Barcelona.

AgroBank Hub té la voluntat de "transformar la manera com clients i no clients de l'entitat es relacionen amb el sector agroalimentari" i ser un punt de trobada i referent per als agents a nivell nacional.

Integra quatre verticals: un punt de trobada dactualitat; un entorn de solucions per a la presa de decisions mitjançant eines i simuladors; un 'marketplace' amb productes i serveis especialitzats, i una comunitat que té com a objectiu contribuir a la transformació del sector.

Campos ha explicat que així l'entitat reforça el seu "compromís amb tots els agricultors, ramaders, pescadors i indústria agroalimentària".