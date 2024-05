CaixaBank marca objectius cap a la neutralitat climàtica el 2050

per Redacció CatalunyaPress

CaixaBank ha fet públics nous objectius per al 2030 sobre els sectors de la cartera creditícia i d'inversió més intensius en emissions de gasos d'efecte hivernacle, en el seu compromís d'assolir la neutralitat climàtica el 2050, informa aquest dimecres en un comunicat.

Així, preveu una reducció de la intensitat física del 41% per al sector immobiliari comercial; i al segment de real estat residencial, l'objectiu és reduir-la un 19% fins al 2030.

Al sector naval fixa una reducció de l'11,9% de l'Alignment Delta; en aviació, l'objectiu és rebaixar la intensitat de les emissions un 30%; ia l'agropecuari, l'objectiu és "millorar el perfilat amb criteris climàtics de la cartera".

Quan s'hagin complert els objectius intermedis, el 2030 CaixaBank fixarà noves metes intermèdies per al 2035.

Ha destacat que així continua reforçant el seu compromís com a membre fundador de la Net Zero Banking Alliance (NZBA) i s'alinea amb la recomanació del Panell Internacional d'Experts en Canvi Climàtic de les Nacions Unides (IPCC) per poder limitar l'augment de la temperatura global màxim 1,5 graus.