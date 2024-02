CaixaBank participarà al MWC Barcelona i 4YFN

per Redacció CatalunyaPress

Com a part del seu compromís amb la innovació, la transformació digital i el talent digital i emprenedor, CaixaBank desplega una intensa activitat al MWC Barcelona i al 4YFN, que se celebra a Barcelona del 26 al 29 de febrer.

L'entitat, que és patró del Mobile World Capital Barcelona i main sponsor del 4YFN, tornarà a participar un any més activament en aquest esdeveniment de referència i influència del sector tecnològic.

En el marc del MWC Barcelona, ​​aquest any com a novetat se celebrarà la primera edició del Talent Arena, un espai dedicat exclusivament al talent digital, júnior i professional, que comptarà amb grup CaixaBank com a main partner.

L'esdeveniment, impulsat per MWCapital, GSMA, Generalitat de Catalunya i Ajuntament de Barcelona, ​​té com a objectiu posicionar la ciutat de Barcelona com a hub de formació del talent digital al món i fomentar el networking dins del sector tecnològic professional, posant en contacte professionals qualificats amb una indústria digital dinàmica.

CaixaBank estarà present en aquest espai d'atracció de talent amb un estand on el públic podrà experimentar amb gadgets tecnològics ia través de tallers, ponències, microformacions i taules rodones, entre d'altres activitats.

CaixaBank Tech, la filial tecnològica de CaixaBank que agrupa els equips especialitzats en tecnologia i sistemes del grup financer, organitzarà un taller de Visual Thinking “Aprèn a pensar en Imatges!”, amb Ana Fernández (CaixaBank Tech). Dilluns 26 de 9:30h a 11:30h al ring del Talent Arena.

Taula rodona sobre “Software 2.0 in 2024: Tools, models, i frameworks basats en AI”, amb Rosa Martínez (CaixaBank Tech), Bea Domench (Lufthansa), Gonzalo Goñi (SalesForce) i Laura Gil (Damm). Dimarts 27 a les 11:30 h

Taula rodona sobre “Simplify complex development ecosystems: unleash unconditional productivity with Ruby on Rails”, amb Óscar Pérez (CaixaBank Tech), Carlos Valle (Wolters Kluwer), Sergio González (HP). Dimecres 28 a les 12.30h

L'entitat participarà a una hackaton que es realitzarà els dies 27 i 28 de febrer. En aquesta activitat, es crearà un cas d'ús pràctic que permetrà als participants explorar el potencial de les API d'Open Gateway (API obertes amb codi que faciliten i protocol·litzen la comunicació entre dues aplicacions o més) a través de la creativitat, la col·laboració i un compromís amb l'aprenentatge continu, amb l'orientació i l'ajuda d'empleats del Grup CaixaBank.

CaixaBank, com a part del seu compromís amb la inclusió, impulsarà de la mà de MWCapital un recorregut guiat per les instal·lacions del MWC Barcelona i 4YFN dirigit a persones en risc d'exclusió social que, a més de visitar les novetats principals de l'esdeveniment, participaran en un taller de ciberseguretat, titulat "Anti-villans cibernètics”, que s'oferirà especialment per a aquest col·lectiu a l'espai del Talent Arena. L'objectiu del taller és que els participants, que majoritàriament tenen un accés limitat a la tecnologia, aprenguin a detectar i combatre atacs informàtics com phishing, malware o vishing Taller el dijous 29 a les 12:45h

Espai per connectar amb empreses tecnològiques i inversors

A través de la seva divisió especialitzada en empreses tecnològiques i els seus inversors, DayOne, CaixaBank disposarà d'un estand propi, ubicat al 4YFN, on oferirà assessorament especialitzat per a companyies innovadores i professionals interessats en les solucions i el model d'acompanyament per a empreses tecnològiques que ofereix el banc.

A més, l'entitat ha organitzat una àmplia programació d'activitats, que es desenvoluparan en un espai de debat propi que estarà ubicat dins de l'estand de CaixaBank DayOne, on participaran més de 150 ponents de primer nivell a les més de 40 sessions previstes.

La programació s'organitza en col·laboració amb els equips professionals de diverses àrees especialitzades del banc i les filials del Grup CaixaBank, com són AgroBank, Banca d'Empreses, Sostenibilitat, CaixaBank Dualiza, Recursos Humans amb els Premis WONNOW, CaixaBank Tech, imagin i CaixaBank Payments & Consumer així com partners de l'ecosistema d'innovació com SpainCAP, Endeavor, Tech Barcelona o AEBAN.

Com es pot aixecar una primera ronda d'inversió en un entorn d'incertesa; ecosistemes tecnològics diferents però complementaris; casos dús en moda sostenible; el pas de l'online a l'offline de les marques natives digitals; reptes i oportunitats d'emprendre fora dels principals hubs tecnològics… són només algunes de les temàtiques de les sessions que organitza CaixaBank DayOne al seu estand durant els dies del MWC Barcelona i 4YFN.

A més de comptar amb directius de l'entitat, també participaran a les jornades i ponències organitzades per l'entitat experts a l'ecosistema, com Susana Pastor (directora de Nestlé Global IT hub), Iñaki Arrola (Kfund), Javi Fondevilla (Holded) o Azahara Espejo (director de HearstLab International), entre d'altres, que explicaran les claus dels seus models de negoci, compartiran les seves experiències i com han aconseguit créixer i esdevenir un cas d'èxit.

L'estand de CaixaBank DayOne també albergarà una zona d'exposició per a start-ups clients de l'entitat i guanyadores i finalistes dels Premis EmprendeXXI. Un total de 35 empreses participaran en aquesta iniciativa.

PEXXI: reconeixement a les empreses referents del matí

Per contribuir al desenvolupament de joves empreses innovadores amb un alt potencial de creixement, l'entitat llança cada any des de la seva creació el 2007 els Premis EmprendeXXI.

En el marc del 4YFN, arrenca la fase territorial d'aquests guardons, que reconeixen les empreses de nova creació amb més potencial al seu territori i que es poden convertir en els futurs referents de l'ecosistema emprenedor.

Aquests premis han aconseguit aquest any la seva 17a edició i s'han consolidat com a guardons de referència a l'ecosistema emprenedor.

El 27 de febrer es donarà a conèixer la start-up premiada a Catalunya. Aquests premis estan coatorgats pel Ministeri d'Indústria i Turisme a través d'Enisa, ia Catalunya compten amb la col·laboració de Barcelona Activa, Tech Barcelona i Acció.

El lliurament de premis tindrà lloc el dimarts 27 de febrer a l'estand de DayOne a les 12h.

Més de 40 sessions de contingut amb 150 ponents

A l'àgora stage del 4YFN l'entitat organitza un parell de sessions:

imagin, la plataforma de servei digitals i estil de vida impulsada per CaixaBank, organitza una sessió sobre el programa d'emprenedoria sostenible “imaginPlanet Challenge: Youth Entrepreneurship Program Tackling Climate Change”, amb Anna Canela (imagin), Xavier Terradellas (Imagine Creativity Center) i dos dels guanyadors d'edicions anteriors del programa: Anna Martín (Atom) i Patrick Lokkegaard (ecoDeliver). Dilluns 26 de febrer a les 11:30h a l'àgora stage del 4YFN.

CaixaBank DayOne, Endeavor i SpainCAP organitzen la sessió: “The signs of Maturity of Spanish VC: new strategies and players”, amb Sonia Fernandez (Kibo Ventures), Pablo de Muller (Suma Capital), Bernat Farrero (Itnig), Ferrán Prieto ( Gasol Ventures). Dimarts 27 de febrer a les 15h a l'àgora stage del 4YFN.

A més, a l'estand de CaixaBank DayOne se celebraran més de 40 sessions de contingut, com: