CaixaBank, reconeguda com a ‘Millor Entitat de Banca Privada Digital a Europa 2024’

La revista britànica Professional Wealth Management (PWM), del Grup Financial Times, ha reconegut l'aposta per la transformació digital de CaixaBank Banca Privada amb dos premis a la darrera edició dels seus Wealth Tech Awards: 'Millor Entitat de Banca Privada Digital a Europa 2024 ' i 'Millor Entitat de Banca Privada a Europa per la seva comunicació i Màrqueting digital', en aquest segon cas, per tercer any consecutiu.

Els Wealth Tech Awards, que celebren aquest any la setena edició, reconeixen les entitats de banca privada que destaquen per la seva excel·lència tecnològica.

El jurat, format per professionals del sector, analitza les estratègies, els serveis i els productes d'entitats de tot el món que més contribueixen a la digitalització i modernització del sector.

Aquests dos premis nous de PWM són un reconeixement a l'aposta de CaixaBank Banca Privada per la contínua innovació i la transformació digital per a la millora de la comunicació i de la relació amb els seus clients.

En aquest sentit, el jurat ha reconegut el model de relació híbrid de CaixaBank, un model omnicanal per oferir la millor experiència de client en qualsevol circumstància, i ha posat al servei dels seus clients de banca privada tant la xarxa física d'oficines de l'entitat, com tots els serveis de la banca digital de CaixaBank.

Per a Víctor Allende, director de Banca Privada de CaixaBank: “Aquests premis internacionals reconeixen l'excel·lència del model de negoci de CaixaBank Banca Privada, mitjançant un model híbrid de relació amb els clients, que combina l'atenció personalitzada a les oficines especialitzades en la gestió d´alts patrimonis amb eines digitals pioneres. Aquesta fusió dʻinnovació tecnològica, àmplia oferta digital, assessorament personalitzat i estratègia centrada en el client, garanteixen una experiència totalment omnicanal que sʻadapta a les necessitats dels nostres clients en tot moment i lloc.”

Lideratge en comunicació i màrqueting digital

Pel que fa al màrqueting digital, CaixaBank Banca Privada s'ha focalitzat en l'impuls de campanyes de carteres de gestió discrecional i de la seva plataforma Ocean, centrant-se en l'optimització dels canals i les creativitats per aconseguir el màxim retorn de la inversió. El 2023, s'han impulsat les vendes digitals de fons gestionats i carteres en un 30%.

També Ocean, el servei d'inversió 100% en línia de l'entitat, que ha incorporat nous productes i serveis el 2023, com les Carteres Smart Money i l'Ocean Broker, que permet als clients invertir de manera directa en renda fixa, variable i derivats de més de 25 mercats globals, de manera en línia, en qualsevol moment i des de qualsevol lloc.

CaixaBank Banca Privada, un model reconegut internacionalment

Recentment, CaixaBank ha estat elegida per sisè any i segon any consecutiu com la 'Millor Entitat de Banca Privada a Espanya' 2024 (Best Domestic Private Bank in Spain) en una nova edició dels Global Private Banking Awards de la revista britànica Euromoney, que reconeixen l'excel·lència i les millors pràctiques de banca privada a nivell internacional. A més del premi nacional, CaixaBank Banca Privada va recollir tres premis: 'Millor Entitat de Banca Privada per a UHNW d'Espanya 2024' (grans patrimonis), 'Millor Entitat de Banca Privada en Gestió Discrecional de Carteres a Espanya 2024' i 'Millor Entitat de Banca Privada per a serveis de family office a Espanya 2024'.

La proposta de valor de CaixaBank Banca Privada ofereix diferents models de servei per adaptar-se a les necessitats i preferències de cada client, des del qual demana un servei d'assessorament global, fins al que opera a iniciativa pròpia en la gestió del seu patrimoni a través de una plataforma amb capacitats globals dinversió en valors, fons, assegurances destalvi i altres productes de gestió.

El model de banca privada de CaixaBank està format per un equip de 1.131 gestors especialitzats acreditats, amb una experiència mitjana de 15 anys, i amb 75 centres exclusius de banca privada i 11 centres exclusius Wealth, que us permeten assegurar que els clients sempre reben un tracte proper. Al tancament del març, la divisió superava els 141.500 milions d'euros en recursos i valors gestionats.