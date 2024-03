CaixaBank, reelegida com a “Millor Entitat de Banca Privada a Espanya” per Euromoney

CaixaBank ha estat elegida per segon any consecutiu com la 'Millor Entitat de Banca Privada a Espanya' (Best Domestic Private Bank in Spain) en una nova edició dels Global Private Banking Awards de la revista britànica Euromoney, que reconeixen l'excel·lència i les millors pràctiques de banca privada a nivell internacional. D'aquesta manera, CaixaBank Banca Privada ha rebut el màxim guardó nacional d'Euromoney en sis ocasions en els darrers 10 anys.

A més del premi nacional, CaixaBank Banca Privada va recollir tres premis més a la gala que es va celebrar a la ciutat de Londres: 'Millor Entitat de Banca Privada per a UHNW d'Espanya 2024' (grans patrimonis), 'Millor Entitat de Banca Privada en Gestió Discrecional de Carteres a Espanya 2024' i 'Millor Entitat de Banca Privada per a serveis de family office a Espanya 2024'. Per la seva banda, BPI, filial de CaixaBank, va ser escollida 'Millor Entitat de Banca Privada a Portugal 2024' ('Best Domestic Private Bank in Portugal 2024').

Aquestes distincions consoliden el Grup CaixaBank com a banca privada de referència a la Península Ibèrica i són el resultat de la trajectòria d'un model basat en l'assessorament i l'acompanyament dels clients a través d'una àmplia gamma de productes i serveis exclusius i innovadors per respondre a les vostres necessitats en tot moment.

Per a Victor Allende, director de Banca Privada de CaixaBank, aquest premi suposa la ratificació d'una proposta de valor adaptada a cada client gràcies al desenvolupament de models nous, com els d'Assessorament Independent i multi-family office. Un model de Banca Privada de Xarxa que vetlla per la millor qualitat datenció al client”.

Reconeixements a l'aposta per la gestió discrecional i l'assessorament independent

El guardó a la 'Millor Entitat de Banca Privada en Gestió Discrecional de Carteres a Espanya 2024', reconeix el lideratge de CaixaBank Banca Privada en aquest segment, en què l'entitat comptava amb 27.693 milions d'euros gestionats al tancament del 2023, un 12 ,2% més que l'any anterior; i una quota de mercat propera al 40%.

En aquest àmbit, CaixaBank Banca Privada ha reforçat aquest any la seva cartera de productes, com és el cas de les Carteres Smart Rentas, que inverteixen en 13 fons subjacents; una solució per gestionar els fons de forma delegada i que incorpora el pagament duna renda anual mitjançant el reemborsament de les participacions dels fons. També el 2023, va llançar la Cartera Master Renta Fixa, per a aquells que busquen una estratègia focalitzada en la renda fixa. Finalment, les Carteres SUV (Selecció Única de Valors) són pioneres a Espanya en permetre la inversió directa en accions.

Pel que fa al premi a la 'Millor Entitat de Banca Privada a Espanya per a UHNW 2024' (grans patrimonis), és un reconeixement a l'aposta de CaixaBank per l'assessorament independent per a alts patrimonis. En aquest sentit, l'entitat va crear fa sis anys CaixaBank Wealth; una proposta de valor per a clients amb un patrimoni superior als quatre milions d'euros, que disposa d'11 centres exclusius de Wealth i que el 2023 va assolir els 22.791 milions d'euros d'actius sota gestió.

El 2022, CaixaBank Banca Privada va llançar Independent Advisory, un servei dirigit a clients amb entre un i quatre milions d'euros de patrimoni potencial que compta amb gestors especialitzats als centres de banca privada. El servei va tancar l'exercici 2023 amb 14.145 milions d'euros gestionats, més que duplicant la xifra registrada el 2022 (6.176 milions d'euros).

Finalment OpenWealth és un servei pioner a Espanya de consultoria global independent dirigit a clients amb un patrimoni superior als 50 milions d'euros. Amb OpenWealth, CaixaBank es va convertir en el primer banc a Espanya a oferir als seus clients UHNW un servei multi-family office amb independència d'on tingui el client dipositat el patrimoni. Al tancament del 2023, OpenWealth gestionava el patrimoni de 26 clients per un total superior als 5.000 milions d'euros. Aquest model també ha estat reconegut per Euromoney amb la categoria de 'Millor Entitat de Banca Privada per a serveis de family office a Espanya 2024'.

Un model reconegut internacionalment

La proposta de valor de CaixaBank Banca Privada ofereix diferents models de servei per adaptar-se a les necessitats i preferències de cada client, des del qual demana un servei d'assessorament global, fins al que opera a iniciativa pròpia en la gestió del seu patrimoni a través de una plataforma amb capacitats globals dinversió en valors, fons i altres productes de gestió.

El model de Banca Privada de CaixaBank està conformat per un equip de 1.096 professionals especialitzats acreditats, amb una experiència mitjana de 15 anys, i amb 75 centres exclusius de Banca Privada i 11 de Wealth que us permeten assegurar que els clients sempre reben un tracte proper . Al tancament del 2023, la divisió sumava 136.183 milions d'euros en recursos i valors gestionats, fet que suposa un increment de més del 16,7% respecte del 2022.