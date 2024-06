Caixabank i El Corte Inglés, entre les empreses que més augmenten el PIB d'Espanya

Fundació La Caixa, propietària de CriteriaCaxa, és l'entitat privada que contribueix més al Producte Interior Brut (PIB) d'Espanya, segons l'Estudi Advice d'Èxit Empresarial de Primavera del 2024, elaborat per Advice Strategic Consultants.

El 2024, CriteriaCaixa, presidida per Isidre Fainé, igual que la Fundació La Caixa, ha destacat per importants operacions corporatives, mostrant el seu interès inversor a Telefónica (volent augmentar la seva participació del 5 al 10%); a Grup ACS (amb la seva intenció de comprar 9,4% del capital) oa Immobiliària Colonial (manifestant desig d'arribar al 17% de participació).

A més, té intenció de fer una OPA amigable a Naturgy (on ja és primer accionista, amb 26%), per aportar estabilitat a l'accionariat i la gestió, i ha acudit a l'OPV de Puig Brands (per aconseguir un 3% del capital) .

La forta activitat inversora de CriteriaCaixa el 2024, coincident amb la renovació per quatre anys del mandat del seu president, Isidre Fainé, i el nomenament d'un nou conseller delegat a CriteriaCaixa, Ángel Simón, ha despertat l'interès dels líders d'opinió espanyols que , en un 88%, destaquen que la Fundació La Caixa és el principal grup empresarial privat d'Espanya, tant per la seva aportació social com per la seva contribució al PIB espanyol.

Així mateix, el panell de líders d'opinió consultat per Advice Strategic Consultants a la primavera del 2024, destaca el "pes econòmic, empresarial i financer de Fundació 'La Caixa' --a través de CriteriaCaixa--, a l'economia espanyola", segons assevera Jorge Díaz Cardiel, soci director general d'Advice Strategic Consultants.

El Corte Inglés, un dels ocupadors més grans d'Espanya

Darrere de Fundació 'La Caixa' se situa El Corte Inglés, que destaca pel seu lideratge en 'retail', comerç, moda i distribució i per ser un dels majors ocupadors d'Espanya.

Tot seguit, CaixaBank ressalta pel seu model bancari "rendible, omnicanal i socialment sostenible". En quart lloc hi ha Inditex que és esmentada entre els líders d'opinió enquestats, analistes i periodistes financers pel paper de Pontegadea, vehicle inversor del fundador d'Inditex, Amancio Ortega.

Telefónica completa el 'top 5', sent esmentada per ser una forta impulsora de la transformació digital. Posteriorment, al 'top 10' i per aquest ordre es troben Banco Santander, Mercadona, Iberdrola, Meliá i Cellnex.