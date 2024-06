Un campió espanyol de natació denuncia haver rebut insults homòfobs: 'Trucha'

L'homofòbia a l'esport torna a cobrar protagonisme, aquesta vegada amb un episodi indignant que involucra el nedador artístic espanyol de 20 anys, Dennis González. El jove atleta, que ha destacat al Campionat Europeu de Natació a Belgrad amb dues medalles d'or, ha estat objecte d'insults homofòbics després de publicar un vídeo dels seus exercicis.

Tot i els seus èxits impressionants, que inclouen triomfs tant en la categoria individual de natació sincronitzada com en la categoria mixta lliure juntament amb la seva companya Emma García, alguns usuaris han recorregut a insults deplorables com "maricó", "sirena", "quina ploma " o "truita".

Dennis, lluny d'acovardir-se, ha decidit no quedar-se callat. En un vídeo de TikTok que ha aconseguit més de 170.000 reproduccions, el jove campió va expressar la seva incredulitat: "Estem al segle XXI o al segle X abans de Crist encara?". González, visiblement afectat, ha denunciat la falta de respecte i la ignorància dels que l'ataquen: "És gent que no ha guanyat res a la seva vida, que no sap què és la disciplina ni la feina, que no sap què comporta ser campió d'Europa, no sap què comporta tot això".

A més, Dennis subratlla la gravetat d'aquests atacs, especialment per als joves atletes que comencen la seva carrera. "A mi tant me fa, però sé que un nen que està començant a fer natació artística i que rep comentaris així, l'afectarà i no ho vull això", va afirmar. El seu missatge és clar: "no donar bola a aquests missatges, que l'única cosa que busquen és atenció".

Malauradament, aquesta no és la primera vegada que Dennis enfronta l'odi. Des de la seva infància, ha estat víctima de bullying per la seva elecció a l'esport. Fill d'una entrenadora de natació artística i germà d'una nedadora, González va trobar a l'aigua el seu refugi des dels 12 anys, quan va començar a entrenar-se a waterpolo abans de dedicar-se a la natació artística, la disciplina que realment l'apassionava. "Vaig tenir por, però a l'aigua els problemes desapareixen", sentencia.