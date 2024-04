Els campions de futbol que van desafiar les expectatives: una retrospectiva

per Redacció CatalunyaPress

Al món del futbol, alguns equips han aconseguit l'impensible, convertint-se en autèntics campions que van desafiar totes les expectatives. Des de Dinamarca el 1992 fins al recent títol del Bayer Leverkusen a la Bundesliga, aquests equips han reescrit les històries de lliga a Espanya, França, Itàlia i Anglaterra, deixant una empremta inesborrable al cor dels aficionats.

Leicester City 2016

A la temporada 2015-2016, Leicester City, sota la direcció de Claudio Ranieri, va aconseguir una de les gestes més sorprenents en la història del futbol anglès en guanyar la Premier League. Amb un pressupost considerablement menor en comparació amb gegants com Manchester City, l'equip va demostrar que la determinació i l'estratègia poden prevaldre sobre el poder financer. Aquí es destaquen alguns aspectes clau del triomf:

Estratègia de Joc: Leicester es va destacar per la seva defensa compacta i atacs ràpids, una tàctica que va desorientar molts dels seus rivals més experimentats.

Contribucions Clau:

Jamie Vardy: Va ser fonamental amb 24 gols, establint un rècord de gols consecutius a la Premier League.

Riyad Mahrez i N'Golo Kanté: Tots dos van jugar rols crucials, amb Mahrez aportant habilitats excepcionals en l'atac i Kanté dominant el migcamp.

Estadístiques Notables:

Partits Guanyats: 23

Punts Totals: 81, acabant 10 punts per sobre del segon lloc, Tottenham Hotspur.

Pressupost de l'equip: £72 milions, significativament menor en comparació amb altres clubs de la lliga.

El suport infrangible dels aficionats al King Power Stadium també va jugar un paper vital, creant un ambient que va impulsar l'equip a superar totes les expectatives. Aquesta victòria no només va ser un èxit esportiu, sinó també una inspiració per a equips i aficionats arreu del món, demostrant que l'impossible es pot fer realitat amb la barreja correcta de passió i perseverança.

Grècia 2004

El 2004, Grècia va sorprendre el món del futbol en guanyar l'Eurocopa, un torneig en què partien com un dels equips menys favorits. El seu camí cap a la victòria va incloure derrotes a equips de renom com França, República Txeca i Portugal, aquest últim tant al partit inaugural com a la final emocionant celebrada a l'Estadi da Luz a Lisboa. A continuació, es detallen alguns aspectes clau del triomf:

Acompliment al Torneig:

Fase de Grups: Van avançar com a líders del Grup A, superant equips com Espanya i França.

Eliminatòries: Van vèncer França a quarts de final ia República Txeca a semifinals.

Final: Van derrotar Portugal 1-0 amb un gol d'Angelos Charisteas al minut 57.

Jugadors Clau i Estil de Joc:

Figures Destacades: Antonios Nikopolidis, Giourkas Seitaridis i Theodoros Zagorakis, aquest darrer elegit com el millor jugador del torneig.

Estil de Joc: Defensiu i rocós, es van destacar per la seva habilitat per frustrar els oponents i aprofitar les jugades a pilota parada.

Estadístiques i Dades Rellevants:

Entrenador: Otto Rehhagel, que va implementar una tàctica que va maximitzar el rendiment de l'equip.

Disciplina: Van acumular 19 faltes i 18 targetes grogues, reflectint el seu enfocament tàctic i físic al camp.

Eficiència: Charisteas va marcar l'únic tir a porta a la final, demostrant l'efectivitat en moments crucials.

Aquest triomf no només va marcar una fita en la història del futbol grec, sinó que també es va convertir en una font d'inspiració per a equips considerats underdogs en futurs tornejos.

Nottingham Forest 1978

La temporada 1978-79, Nottingham Forest, sota la direcció de Brian Howard Clough, va sorprendre el món del futbol en assolir èxits notables que van desafiar totes les expectatives. Aquí es detallen algunes de les fites clau d'aquesta temporada històrica:

Assoliments en Competències:

Lliga de Futbol Division One: Campions, finalitzant la temporada en primer lloc.

Copa d'Europa: Van guanyar el títol vencent Malmö 1-0 a la final.

Copa de la Lliga: Triomf sobre Southampton 3-2 a Wembley.

FA Charity Shield: Victòria aclaparadora de 5-0 contra Ipswich Town.

Acompliment i Estadístiques:

Partits Jugats a la Lliga: 42, amb un 50% de victòries.

Copa d'Europa: De 9 partits jugats, en van guanyar 6 i en van empatar 3.

Jugadors i Contribucions Clau:

Peter Shilton i John Robertson: Figures destacades a la porteria i al camp, respectivament.

Golejadors Principals: Garry Birtles i Ian Bowyer, amb contribucions decisives en moments clau.

L'enfocament tàctic i les decisions estratègiques de Clough, incloent-hi la incorporació de jugadors clau com Kenny Burns i Peter Shilton, van ser fonamentals per transformar un equip recent ascendit en campions d'Europa. La seva metodologia poc convencional i l'èmfasi en la cohesió de l'equip van ajudar Forest a sobresortir contra rivals més establerts i més ben finançats.

Esportiu La Corunya 2000

L'any 2000, Deportivo La Corunya es va consagrar campió de la Lliga amb un total de 69 punts, destacant-se per ser l'equip amb més victòries (21) i el segon amb més gols anotats (66). Durant aquest període, l'equip va demostrar una consistència notable, especialment entre les jornades 10 i 16, on van assolir 7 victòries consecutives, establint un rècord per al club. El partit final de la temporada va ser crucial, ja que van empatar 2-2 contra Saragossa, assegurant mantenir el seu avantatge de 2 punts sobre Barcelona i coronant-se campions.

Acompliment de la temporada 1999-2000:

Victòries/Empats/Derrotes: 21-6-11

Gols a favor/en contra: 66/44

Diferència de gols: +22

Punts per partit: 1.82

Actuacions destacades:

Màxim golejador: Roy Makaay amb 22 gols.

Porter amb més aparicions: Jacques Songo'o, jugant 36 partits.

El rendiment a casa va ser significativament superior al de fora, amb un registre de 16 victòries, 1 empat i 2 derrotes al seu estadi, comparat amb 5 victòries, 5 empats i 9 derrotes fora. Aquest balanç demostra la fortalesa de Deportivo com a local durant aquesta temporada.

Hellas Verona 1985

A la temporada 1984-85, Hellas Verona, dirigit per Osvaldo Bagnoli, va aconseguir una victòria històrica a la Sèrie A, superant equips amb majors recursos i jugadors estel·lars. Aquest triomf és recordat com un dels més sorprenents a la història de la lliga italiana. A continuació, es detallen alguns aspectes clau del seu èxit:

Estratègia i Formació: Van utilitzar una formació 3-5-2 amb un enfocament en el marcatge zonal i la pressió, cosa que va enfortir la seva defensa, permetent només 19 gols en 30 partits.

Contribucions Clau:

Jugadors Estrangers: Hans-Peter Briegel i Preben Elkjaer Larsen van ser fonamentals, aportant talent i solidesa.

Defensa Sòlida: La cohesió i el sacrifici dels jugadors van ser essencials, destacant la planificació i la tàctica implementada per Bagnoli.

Impacte i Llegat: Tot i ser un equip considerat com a 'ascensor' pels seus constants ascensos i descensos, aquest títol roman com un moment d'orgull en la història del club, demostrant el potencial dels equips menys favorits sota una direcció tècnica innovadora.