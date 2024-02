El cànnabis medicinal, regulat? Sanitat inicia tràmits per aconseguir-ho

El Ministeri de Sanitat ha començat els tràmits per aprovar la regulació del cànnabis per a ús medicinal a Espanya. Això s'hauria de fer via Reial Decret, per la qual cosa no és una cosa que passarà ben aviat.

Tot i això, ja ha iniciat les converses amb els col·lectius implicats i té un esborrany de l'Agència Estatal de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS).

El text està en fase de diàleg i discussió amb la societat civil per rebre les seves aportacions. En paral·lel, s'ha obert un correu a la web del Ministeri perquè la ciutadania pugui fer aportacions.

La regulació de l'ús medicinal del cànnabis que planteja el Ministeri és una mesura “rigorosa i basada en la millor evidència científica disponible”, afirmen.

A més, es faran avaluacions periòdicament per comprovar-ne l'eficàcia i es dotarà la norma de la flexibilitat suficient perquè pugui ser ampliada.

L'aprovació d'aquesta mesura s'arrossega des de fa temps. El juny del 2022, amb Carolina Darias com a ministra, es va celebrar al Congrés una subcomissió per a l'estudi d'aquesta regularització.

Va acabar amb un mandat a l'AEMPS perquè elaborés un informe en 6 mesos. Tot i això, això no s'ha complert, ja que ha estat any i mig després quan s'ha remès aquest text al Ministeri.

Regulació garantista i dinàmica

Sanitat assegura que la regulació plantejada és garantista "pel que fa a la qualitat dels productes i la seguretat dels pacients". El Ministeri assegura que respectaria les vies legals disponibles per tenir compostos terapèutics que funcionin per alleujar el dolor i el patiment dels pacients.

Al mateix temps, ha d'evolucionar de manera dinàmica. Això vol dir que ha de permetre incorporar nous elements a mesura que es disposi de més informació i de la pròpia experiència.

A més, afegeix, "permetrà contribuir a generar més i millor evidència sobre l'ús dels cannabinoides amb fins terapèutics". Amb aquesta regulació Espanya passa a assemblar-se a països de l'entorn que disposen de normatives que permeten l?ús del cànnabis medicinal com Portugal, Regne Unit o Noruega.

També es posiciona a la línia de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) i de les Nacions Unides, que reconeixen les potencialitats terapèutiques d'aquests compostos.