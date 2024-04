Caos amb els ultres del PSG a Plaça Espanya: insults i un detingut per agressió

per J.C. Meneses Montserrat

Els Mossos d'Esquadra han detingut un ultra del París Saint-Germain (PSG) per barallar-se amb un aficionat del Futbol Club Barcelona (FCB) aquest dimarts a la tarda abans del partit previst a les 21 hores a la ciutat comtal.

Els fets han passat cap a les 17 hores, quan diversos seguidors del club parisenc s'han concentrat a la plaça Espanya i un ha estat arrestat per un delicte de lesions.

El partit concentrarà prop de 50.000 espectadors –més de 2.600 aficionats del PSG–, i el dispositiu policial compta amb més de 350 mossos, entre agents d'ordre públic; la unitat canina i subsòl; agents de seguretat ciutadana i del Grup Especial d'Intervenció (GEI), entre d'altres.

TV3 ha aconseguit imatges dels aficionats del PSG a Plaça Espanya, on es pot sentir com criden "Pu** Barça", intentant insultar els aficionats que passaven per davant.

També han transcendit imatges dels ultres del PSC encarant-se amb els Mossos: