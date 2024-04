Carles Duran deixa de ser l'entrenador del Joventut de Badalona

per Pau Arriaga Pérez

Canvi a la banqueta del Joventut de Badalona. Aquest dilluns 8 d'abril el matí la Penya ha anunciat que ha arribat a un acord per rescindir el contracte de l'entrenat Carles Duran.

"Davant la necessitat de revertir la dinàmica i considerant que era el millor per al futur imminent de l'equip, el Club i l'entrenador han arribat a un acord per finalitzar la vinculació que els unia fins al juny del 2025", diu el club en un comunicat .

Carles Duran es va fer càrrec de l'equip en un dels moments més difícils de l'entitat a principis del 2018. La seva arribada va ser un revulsiu i va aconseguir treure l'equip de la zona de descens i aconseguir la salvació de la categoria quan semblava impossible. Des d'aquell moment l'equip ha continuat creixent fins a assolir objectius gairebé impensables.

Al llarg de les 6 temporades en què ha dirigit el primer equip, 13 jugadors han debutat amb el Joventut sota la seva direcció, en una mostra de la importància que sempre ha tingut, té i tindrà el planter.

El club vol “agrair a Carles tot el que ha fet per la nostra entitat. Han estat més de dues dècades defensant els interessos de la Penya, tant a la seva primera etapa com en aquesta segona; amb la màxima implicació i professionalitat, i sempre posant per a sobre els interessos de l'equip. Estem segurs que aviat tornarà a estar competint al lloc que li correspon, al màxim nivell”.

Per ara el club no ha anunciat el relleu del tècnic de Vilassar de Mar. El proper partit que jugarà el conjunt de Badalona serà el proper diumenge 14 d'abril contra el Reial Madrid, el segon classificat de la Lliga Endesa ACB, al WiZink Center capital d'Espanya.

Actualment, els de Badalona ocupen la desena posició de la taula, amb 14 triomfs i 14 derrotes. El tall per entrar als playoffs pel títol, és a dir, la vuitena posició, és a 2 victòries. Després d'aquestes 28 primeres jornades de la fase regular de temporada, l'ocupa el BAXI Manresa de Pedro Martínez.