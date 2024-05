Carlos Alcaraz cedeix el seu regnat a Madrid contra el rus Rublev

El tennista espanyol Carlos Alcaraz va perdre (4-6, 6-3, 6-2) aquest dimecres contra el rus Andrey Rublev i va quedar eliminat del Mútua Madrid Open a la ronda de quarts de final, frenada a la ratxa de 14 victòries seguides del vigent doble campió a la Caixa Màgica.

Després de perdre el rei de la terra, Rafa Nadal, la nit anterior, la Manolo Santana, amb el sostre tancat de nou, i l'opció espanyola al quart Masters 1000 de la temporada van patir el cop definitiu. Alcaraz va cedir davant un Rublev molt potent en els seus cops i amb el servei, capaç de controlar la seva habitual passada de revolucions per tombar el defensor del títol.

El murcià va arribar a Madrid amb els dubtes físics del seu avantbraç, després d'una inactivitat que venia des de Miami. Després de tres triomfs aquests dies a la Caixa Màgica, sobretot el de dimarts a la reedició de l'última final contra l'alemany Jan-Lennard Struff, Alcaraz havia posat el punt de mira al títol, però Rublev va ser un mur de ciment malgrat a començar per sota.

Dins l'ajustat del matx, l'espanyol va aprofitar una baixada del rus amb el servei per trencar en el cinquè joc del primer set. Com havia desitjat a la prèvia, Alcaraz va aprofitar la seva oportunitat quan es va presentar i va signar una primera mànega correcta, guanyant el duel d'intensitat i piloteigs des del fons de pista.

Amb tot, Rublev va ser capaç d'encaixar el cop i pujar el nivell al segon set, un pas més que no va tenir l'espanyol. Tot i aferrar-se al sisè joc, però sense convertir les boles de 'break' del setè, el murcià no va evitar el desempat. La història es va repetir al tercer acte, amb un Rublev molt més contundent per prendre avantatge primerenc i deixar clares les seves intencions.

El repertori del número vuit del món ja semblava evident que no disminuiria, guanyant el servei amb autoritat i sumant un altre 'break' per al 5-1. No va tenir resposta ni física ni en el seu joc un Alcaraz que va veure frenat el seu idil·li amb Madrid després de 14 victòries seguides, així com l'intent de recuperar la millor versió, mentre pot caure el 'Top 3' del món.

El murcià, campió aquest any a Indian Wells, ara té Roma i Roland Garros per comprovar que ha superat els dubtes físics, els contratemps que li treuen també regularitat, i pot tornar a estar lluitant pels títols. Rublev, que havia guanyat un partit des del febrer fins a arribar a Madrid, aconsegueix la seva millor actuació a la Caixa Màgica per citar-se amb el nord-americà Taylor Fritz o l'argentí Francisco Cerúndolo a semifinals.