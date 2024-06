Carlos Alcaraz guanya Roland Garros i suma el seu tercer Grand Slam

per Gabriel Izcovich

Carlos Alcaraz suma i segueix. Als seus 21 anys, el jove murcià ha afegit una altra fita a la seva impressionant i fulgurant carrera en guanyar el seu primer Roland Garros, sumant així el tercer títol de Grand Slam després dels seus triomfs a Wimbledon i l'Open d'Austràlia.

A la gran final, aquest diumenge, Carlos Alcaraz es va enfrontar a l'alemany Alexander Zverev. El matx va ser molt però molt disputat, amb Alcaraz emportant-se el primer set 6-3, però cedint el segon 2-6 i el tercer 5-7. Tot i això, en un gran exercici de personalitat, Alcaraz va sobreviure i es va emportar els següents dos, per 6-1 i 6-2, assegurant així el trofeu.

El tercer Grand Slam d'Alcaraz

L'èxit de Carlos Alcaraz en guanyar tres Grand Slams als 21 anys el col·loca en una elit molt selecta de tennistes. Històricament, pocs jugadors han aconseguit acumular tres títols de Grand Slam a una edat tan primerenca. Entre aquests, Rafa Nadal va guanyar el seu tercer Grand Slam als 22 anys, després de conquistar Roland Garros per tercera vegada consecutiva el 2007.

Altres noms notables que van aconseguir aquesta gesta inclouen Roger Federer i Novak Djokovic, que també van aconseguir consolidar el seu domini en múltiples superfícies durant les seves carreres. Alcaraz n'està lluny, però tenir-los com a referents és un plus per a la seva carrera.

Els altres espanyols triomfadors a Roland Garros

Roland Garros és un torneig parisenc, però amb accent espanyol. Amb aquest triomf, Alcaraz entra a la llista dels espanyols que han guanyat aquest títol. Menció especialíssima per al rei de la Philippe-Chatrier, Rafa Nadal, que té 14 títols.

A més de Rafa Nadal, hi ha altres noms destacats que han brillat a la pols de maó parisenc. Sergi Bruguera n'és un, amb dos títols a Roland Garros el 1993 i el 1994. Un altre és Carlos Moyá, que va guanyar el torneig el 1998. Entre les tennistes espanyoles que han destacat a Roland Garros hi ha Arantxa Sánchez Vicario. Va guanyar l'Open de França en tres ocasions, el 1989, 1994 i 1998