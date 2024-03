Carlos Alcaraz s'imposa a Zverev... i a una invasió d'abelles a Indian Wells

Carlos Alcaraz ja és a les semifinals del torneig d'Indian Wellls, primer Masters 1.000 de la temporada, en superar (6-3, 6-1) l'alemany Alexander Zverev, un partit que va estar marcat per una invasió d'abelles quan tot just s'havien jugat 10 minuts de trobada.

La cita californiana, que ja havia deixat pluja al desert o una tempesta de sorra, va deixar imatges mai vistes. Després de l'1-1, amb Alcaraz al servei, van aparèixer a la pista les abelles i van obligar els tennistes a sortir corrents als vestidors. El partit va estar detingut dues hores, mentre un apicultor de nom El mata abelles va solucionar el problema com a heroi d'Indian Wells.

Les abelles van fer el seu eixam a la cambra aèria de la pista central, però l'especialista que va trucar l'organització es va haver de passejar per mig estadi, un dels més grans del món, ruixant cert producte. El partit es va reprendre encara amb força d'aquests animals rondant, amb dubtes en un Alcaraz que li tocava tornar al lloc on ja n'havia picat una al front.

Tot i això, el murcià va aconseguir reprendre el joc com l'havia començat, seriós amb la seva sacada i prement la resta. Així, el vigent campió el va enganxar fort i profund amb la dreta i va llegir els serveis d'un Zverev al qual no li va asseure gens bé l'aturada surrealista durant molts minuts. Amb doble falta, l'alemany va cedir el 3-1 i, malgrat que va voler entrar en calor, Alcaraz el va brodar (6-3).

El del Palmar, pendent encara de les abelles, no es va despistar sobre la pista per pujar el nivell que ja era molt alt aquesta setmana al desert californià. En un llarg primer joc del segon set, Alcaraz va aconseguir el break primerenc que el va llançar a buscar la victòria sense discussió, amb cops en carrera, deixades i tot el repertori d'un exnúmero un amb gana de tornar a guanyar.

El segon cap de sèrie va posar un 4-0 que va voler lluitar Zverev ja sense res a perdre, però l'espanyol no va deixar escletxa per venjar-se de les dues últimes derrotes contra l'alemany, aquest any a l'Open d'Austràlia ia les passades Finals de l'ATP. Alcaraz s'enfrontarà ara amb un Jannik Sinner que no ha perdut encara el 2024.