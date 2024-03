Carlos Sainz guanya a Austràlia i posa fi a la ratxa de Verstappen

Carlos Sainz, pilot de Fórmula 1, ha guanyat el Gran Premi d'Austràlia, celebrat aquesta setmana i culminat amb una cursa, per fi, amb novetats. A la monarquia de Max Verstappen per fi hi ha hagut un guanyador alternatiu. Això sí, ha estat sense el neerlandès a pista, ja que ha hagut d'abandonar la cursa a la cinquena volta. Així doncs, l'espanyol posa fi a la ratxa de nou victòries consecutives de l'actual campió del món.

Va començar bé el cap de setmana per a Sainz. Va fer una classificació dissabte immaculada, només superada pel gegant Verstappen. Sortia, doncs, des de la segona posició al circuit d'Albert Park (Melbourne). La seva sortida va estar a l'alçada, i va mantenir el pols a Verstappen. A la cinquena volta, a aquest se li va bloquejar un airejador de frens del darrere, i el monoplaça va acabar incendiat.

Sainz va aprofitar aquest contratemps per situar-se primer, i per obrir una bretxa amb el seu perseguidor, Lando Norris. El britànic va acabar la carrera a la tercera posició, avançat pel company de Sainz a Ferrari, Charles Leclerc. Per la seva banda, Fernando Alonso va acabar sisè, després de tornar a batallar entre cotxes més ràpids, però amb menys talent al volant. Això sí, com que els comissaris van entendre que l'asturià va interferir en l'accident que va tenir George Russell, li van aplicar una sanció de 20 segons que l'ha acabat deixant a la vuitena posició.

Sigui com sigui, després d'aquest gran premi, i després de tres carreres, Verstappen es manté com a líder a la classificació general, amb 51 punts, a quatre del seu perseguidor, Leclerc. S'ha acabat una ratxa de nou victòries consecutives: les dues primeres d'aquesta temporada, i les set últimes de la passada. Abans d'aquesta ratxa, el darrer guanyador ja havia estat Sainz, a Singapur.