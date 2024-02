El 'cas Koldo' arribarà al proper ple del Congrés amb preguntes a implicats

per Redacció CatalunyaPress

La implicació del militant socialista Koldo García Izaguirre, que va ser assessor de l'exministre socialista José Luis Ábalos, en una presumpta trama de comissions en contractes de material anticovid durant la pandèmia centrarà aquesta setmana la sessió de control al Govern central al Congrés, amb una ofensiva per part del PP i Vox que inclou preguntes al president Pedro Sánchez i quatre dels seus ministres.

En total es van registrar sis preguntes sobre l'assumpte adreçades a diferents membres de l'Executiu central, cinc de les quals del PP i una de Vox. A més, per a aquest mateix dimecres, els populars també plantejaran una interpel·lació urgent que donarà lloc a un text que es votarà a la següent sessió plenària.

L'encarregat d'iniciar el debat serà el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, amb una pregunta adreçada al president Sánchez: "Quants escàndols pot suportar el seu govern?", figura a l'escrit registrat presentat aquest dijous al registre del Congrés i al qual ha tingut accés Europa Press.

Bolanyos, Marlaska, Pont i Torres

Al ministre de Presidència i Justícia, Félix Bolaños, es dirigirà el portaveu del Grup Popular, Miguel Tellado, que sol·licitarà conèixer quina informació tenia el govern sobre aquesta trama de corrupció emmarcada en plena pandèmia de còvid.

També cap a Bolaños està dirigida la pregunta registrada per Vox, que serà formulada per la portaveu parlamentària, Pepa Millán, que pretén conèixer si hi ha algun membre del Govern central implicat en el 'cas Koldo'.

La secretària general del PP, Cuca Gamarra, posa el focus al titular d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, per conèixer quines han estat les raons que han portat el ministeri de l'Interior a ser investigat dins l'anomenada Operación Delorme, que ha portat a aturar Koldo García.

Així mateix, el PP, a través de la diputada Ester Muñoz, es dirigeix al ministre de Transports, Óscar Puente, perquè adoni de la informació que aquest tenia sobre la "trama corrupta" que es va desenvolupar al seu ministeri.

Finalment, al ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres, se li vol demanar explicacions, a través del diputat popular Pedro Muñoz, per la vinculació de la trama amb els governs autonòmics de les Balears i les Canàries, que ell va presidir.

El PSOE nega tenir coneixement d'aquesta trama

Un cop acabades les preguntes, l'Executiu central haurà d'enfrontar-se a la interpel·lació urgent presentada pel PP per donar compte de la responsabilitat de l'Executiu central en els fets que van derivar en les detencions pel presumpte cobrament de comissions il·legals a la venda de mascaretes durant la pandèmia de la covid-19.

Des que es va conèixer la detenció, nombrosos membres del PSOE han negat tenir coneixement de la trama de corrupció en què està suposadament implicat l'exassessor Koldo García, i fins i tot el mateix Ábalos afirmava estar "estupefacte" i "molt decebut" amb la notícia.

L'oposició i els socis del PSOE han reclamat explicacions i fins i tot han arribat a demanar que Ábalos abandoni el seu escó.