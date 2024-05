Els casos de covid-19 es tripliquen en dues setmanes a Espanya, segons dades de l'ISCIII

per Redacció CatalunyaPress

La incidència de Covid-19 a Espanya se situa en els 24,3 casos per 100.000 habitants a Atenció Primària, en comparació dels 8,3 notificats la setmana anterior, fet que suposa un augment del 192,77%. A més, els casos s'han triplicat les últimes dues setmanes, quan es va registrar una incidència de 7,7.

Així es recull a l'últim informe del Sistema de Vigilància d'Infecció Respiratòria Aguda (SiVIRA), realitzat per l'Institut de Salut Carles III (ISCIII), que detalla la incidència de les infeccions respiratòries agudes a Espanya la setmana del 6 al 12 de maig d'aquest any.

La taxa de positivitat més elevada de Covid-19 es registra en persones d'entre 45 i 65 anys (11,4%), seguit dels més grans de 65 anys (10,8%). A més a més, en menors d'un any, la positivitat per a SARS-CoV-2 també és alta (8,1%).

La variant de SARS-CoV-2 identificada en més proporció en Atenció Primària han estat BA.2.86 (57,71%), amb predomini des de la setmana 5 i corresponent a la circulació de llinatges JN.1. Aquesta variant ja era dominant a tot Europa a la temporada d'hivern.

Així mateix, l'informe estima una taxa d'hospitalització per Covid-19 d'1,35 casos per 100.000 habitants, davant dels 0,86 casos de la setmana prèvia. En termes de gravetat, des de l'inici de temporada, els casos hospitalitzats per Covid-19 presenten un 30% de pneumònia, un 4,2% d'admissió a UCI i un 8,9% de letalitat.

En els casos hospitalitzats, la variant de SARS-CoV-2 identificada en major proporció és també la BA.2.86 (56,21%), amb predomini des de la setmana 3 de 2024, corresponent a la circulació de llinatges BA.2.86 i JN .1.

Aquest augment de la taxa de Covid-19 també s'observa a la resta de malalties respiratòries, ja que la taxa de totes a nivell nacional és de 477,1 casos per 100.000 habitants, en comparació dels 403 casos de la setmana anterior.

Les taxes de grip són de 8,5 casos per 100.000 habitants (6,8 casos/100.000 a la setmana prèvia) i les de bronquiolitis 1,9 casos/100.000 (2 casos/100.000 a la setmana prèvia).

