Els casos de Covid augmenten, però es confonen amb els símptomes de lèrgia

per Redacció CatalunyaPress

La Covid-19 va arribar el 2020 a les nostres vides i les va paralitzar completament a tot el planeta. Amb el pas dels anys aquest virus va deixar d'ocupar tots els titulars i va passar a ser un element pràcticament oblidat. Tot i això, la realitat és que el virus SARS-CoV-2 segueix evolucionant amb cada nova infecció, tal com van advertir els especialistes.

Aquest virus ha arribat per quedar-s'hi, ja que s'ha observat que durant aquest maig la incidència ha augmentat en atenció primària i en hospitals durant més d'un mes. Així ho reflecteixen les estadístiques del sistema de vigilància d'infecció respiratòria aguda (SiVIRA) de l'Institut de Salut Carles III.

Segons l'informe més recent corresponent a la setmana del 13 al 19 de maig, la incidència de COVID-19 en atenció primària s'estima en 27,8 casos per cada 100.000 habitants. A hospitals, la incidència és de 1,86 casos per cada 100.000 habitants. A més, el percentatge de positivitat del coronavirus a Espanya és del 6,5%, cosa que indica que de cada 100 proves ràpides realitzades, entre sis i set resulten positives.

Aquestes xifres suposen un increment en la incidència de COVID-19 a Espanya, on els refredats persisteixen malgrat la calor. Això confirma la teoria dels experts: el coronavirus no és estacional, sinó que depèn de la quantitat dinteraccions socials. Fa un mes, durant la setmana del 15 al 21 d'abril, la taxa de COVID-19 a l'atenció primària era de 7,7 casos per cada 100.000 habitants, 0,3 a hospitals, i la positivitat era de l'1,6%.

Óscar Zurriaga, president de la Societat Espanyola d'Epidemiologia (SEE), assenyala a 20 Minutos que encara que hi ha hagut un canvi en la tendència de la incidència, aquest augment ha de ser interpretat amb cautela i no posar-hi la veu d'alarma.

La part positiva és que, malgrat que els números estan augmentant, la repercussió clínica no és destacable. A més, el nombre de proves que es fan els ciutadans a hores d'ara és molt menor, ja que anteriorment es feien més tests a la mínima que hi havia algun símptoma, però ara ja no se'n fan tants.

A més, hi ha símptomes del Covid-19 que es poden confondre amb els de l'al·lèrgia primaverals, per la qual cosa encara se li presta menys atenció.

Les variants que continuen prevalent

Pel que fa a les variants del virus, la més identificada la darrera setmana als centres sentinella d'atenció primària és la BA.2.86 (59,62%), procedent d'un mosaic de llinatges i sublinatges de JN.1, la variant predominant des de l'inici de la temporada (81,49%), segons les dades de l'ISCIII.

L'informe de l'ISCIII també recull els símptomes més freqüents, que inclouen tos, malestar general, mal de coll i febre. Més de la meitat dels casos detectats reporten una aparició sobtada dels símptomes.