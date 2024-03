El català David Raya classifica l'Arsenal per als quarts de la Champions

per Pau Arriaga Pérez

Si l'Arsenal és als quarts de final de la Champions League és gràcies, en bona part, al porter català David Raya. El barceloní va ser l'heroi a la tanda de penals contra el Porto, ja que el partit havia acabat 1-0 per als londinencs (igual que a Portugal). El resultat no es va moure a la pròrroga, per la qual cosa van ser necessaris els llançaments des dels 11 metres.

El porter del conjunt gunner va aturar els trets de Wendell Nascimento i Wenderson Galeno, aquest darrer clau per a la classificació de l'equip de Mikel Arteta.

L'olfacte de Raya per endevinar les penes màximes es va combinar amb l'encert dels seus companys Martin Odegaard, Kai Havertz, Bukayo Saka i Declan Rice van servir perquè els londinencs es classifiquin i estiguin entre els 8 millors del continent.

La resta d'equips que també esperen conèixer el seu rival (i el camí cap a la final d'aquesta Champions 2023-24) són el Reial Madrid, Manchester City, Bayern Munic, Barça i PSG.

Aquest dimecres 13 de març es resolen les dues eliminatòries que falten: Atlètic – Inter (amb avantatge d'1-0 per als italians) i Borussia Dortmund – PSV (1-1 a l'anada).