Catalunya augmenta la inversió per garantir el funcionament de les depuradores

El Govern ha acordat aquest dimarts incrementar un 15% la inversió per garantir el funcionament de les estacions depuradores (EDAR) i les regeneradores (ERA) públiques catalanes per a aquest any, fet que suposa 9 milions d'euros més respecte al 2023.

La mesura respon a la “necessitat d'actualitzar els imports a les despeses reals de finançament dels ens gestors dels sistemes públics de sanejament en alta, per assegurar el manteniment de la prestació del servei”, informa el Govern després del Consell Executiu.

L'increment beneficiarà més de 130 depuradores gestionades per 32 administracions i que donen servei a 2,4 milions d'habitants, i aquests sistemes de sanejament es troben a zones afectades per la sequera i per l'escassetat d'aigua, per la qual cosa amb aquesta aportació "es garantirà el funcionament correcte".

Des de l'activació del Pla Especial de Sequera (PES) el setembre del 2021, l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha posat a disposició d'ajuntaments i empreses subministradores 200 milions d'euros per millorar l'abastament i la Secretaria d'Acció Climàtica ha aportat 40 milions més.

Les inversions han servit per millorar i reforçar les xarxes d'abastament supramunicipals, millorar els controls dels cabals en alta, cofinançar el transport d'aigua en camions cisterna i obres d'emergència i recuperar i construir pous, entre d'altres actuacions.

Com funciona una depuradora?

Una depuradora, també coneguda com a planta de tractament d'aigües residuals, és una instal·lació dissenyada per purificar les aigües residuals i tornar-les al medi ambient de manera segura. Aquest procés es duu a terme en diverses etapes, cadascuna amb un propòsit específic.

En primer lloc, l'aigua residual passa per una fase de pretractament, on s'eliminen els objectes grans i sòlids gruixuts mitjançant reixes i tamisos. Aquests dispositius retenen materials com ara branques, plàstics i altres deixalles que podrien fer malbé l'equip de la planta. A més, als desarenadors se separa la sorra i altres materials pesants mitjançant sedimentació.

A continuació, en el tractament primari, l'aigua residual es dirigeix a tancs de decantació on els sòlids suspesos s'assenten al fons formant llots primaris. Simultàniament, els olis i greixos suren i s'eliminen a la superfície.

El pas següent és el tractament secundari, que se centra en l'eliminació de la matèria orgànica dissolta a l'aigua. Aquest procés utilitza microorganismes (bacteris) que descomponen la matèria orgànica. Hi ha diversos mètodes per a aquest tractament, sent els més comuns els fangs activats i els llits percoladors. Als fangs activats, l'aigua es barreja amb fangs actius que contenen microorganismes en tancs airejats, on els bacteris descomponen la matèria orgànica. Als llits percoladors, l'aigua es ruixa sobre un llit de material permeable cobert d'una biopel·lícula de microorganismes. Després d'aquest tractament biològic, l'aigua passa a través d'un procés de decantació secundària on els fangs activats (biomassa) se separen de l'aigua.

El tractament terciari, tot i que és opcional, és essencial per obtenir una aigua d'alta qualitat. En aquesta etapa, laigua pot passar per processos de filtració per eliminar partícules fines. A més, es pot fer una desinfecció per eliminar microorganismes patògens, utilitzant mètodes com la cloració, la radiació ultraviolada (UV) o l'ozonització. També es poden reduir nutrients específics com a nitrogen i fòsfor, que poden causar eutrofització en cossos d'aigua.

La gestió dels llots generats durant aquests processos és també crucial. Els llots se sotmeten a un espessiment per augmentar la concentració de sòlids ia una digestió anaeròbica per reduir-ne el volum i generar biogàs (metà), que pot ser utilitzat com a font d'energia. Posteriorment, els llots es deshidraten mitjançant centrifugació, filtres premsa o llits d'assecatge, i finalment es disposen de manera adequada, ja sigui com a fertilitzant en agricultura o en abocadors.

Finalment, l'aigua tractada pot ser reutilitzada per a diversos fins, com ara reg, recàrrega d'aqüífers, processos industrials o fins i tot com a aigua potable, després d'un tractament avançat addicional.