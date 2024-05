Catalunya, entre les comunitats que més ha augmentat la despesa mèdica des del 2017

per Pau Arriaga Pérez

La Fundació d'Estudis d'Economia Aplicada (Fedea) ha presentat recentment un nou informe en què situa Canàries, Catalunya i Andalusia com les tres comunitats autònomes que més han augmentat la despesa sanitària en el període comprès entre el 2015 i el 2022, mentre que les que menys ho van incrementar en el mateix termini de temps van ser Cantàbria, Extremadura i Astúries.

Així es desprèn de l'informe presentat per Fedea i elaborat per Manuel Díaz i Carmen Marín on s'analitza l'evolució recent de la despesa de les comunitats autònomes en serveis i prestacions relacionades amb l'Estat del benestar.

En termes reals, Canàries és la regió que més ha augmentat la despesa sanitària en aquest període que comprèn 2022 i 2015, amb un increment del 29,5%. El segueix Catalunya (28,8%), Andalusia (26,9%) i les Illes Balears (25,3%). Aquestes quatre comunitats també són les que més van incrementar aquesta despesa en termes nominals i van oscil·lar l'increment entre el 45% i el 50%.

Després d'aquestes regions se situen Múrcia (22,1%); País Basc (21,5%); Madrid (21,1%); Navarra (19,9%); Castella-la Manxa (19,8%); Comunitat Valenciana (17,5%); Aragó (14,4%); Castella i Lleó (13,4%) i Galícia (12,3%).

I les que menys taxa de variació de la despesa de Sanitat van tenir en el període 2022-2015 van ser la Rioja (11,1%); Astúries (11%); Extremadura (9,2%) i Cantàbria (4,9%).

Els sous, una de les principals inversions

Gairebé la meitat de l'augment de la despesa a Sanitat des del 2015 ha anat dedicat als salaris; a més, aquesta part de la despesa sanitària també ha estat el que més ha crescut el període de temps analitzat, amb una pujada del 47%.

Què es calcula?

La despesa pressupostada a Sanitat pels Pressupostos Generals de l'Estat es va situar en 7.049 milions d'euros per al 2023, un 29,72% més que l'any anterior.

En aquesta estadística es mesura el consum final de béns i serveis sanitaris (és a dir, la despesa corrent en salut), que inclou la salut personal (curació, rehabilitació, cures de llarg termini, serveis i equips mèdics auxiliars) i els serveis col·lectius ( serveis de prevenció i salut pública, així com l'administració del sistema sanitari), però se n'exclou la despesa en inversió.