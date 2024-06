Catalunya incrementa un 9% els trasplantaments al primer quadrimestre

per Redacció CatalunyaPress

Catalunya ha realitzat un total de 533 trasplantaments durant el primer quadrimestre del 2024, fet que suposa un augment del 9% respecte als 491 realitzats entre gener i abril del 2023, ha explicat el director de l'Organització Catalana de Trasplantaments (OCATT), Jaume Tort.

Amb motiu del Dia Mundial del Donant d'òrgans i teixits aquest dimecres, Tort ha atribuït aquest increment de trasplantaments als 152 donants cadàver obtinguts els primers quatre mesos del 2024, que representen un 17,8% més respecte al 2023, així com a els 59 donants vius ia lintercanvi dòrgans amb altres territoris dEspanya.

Tort ha explicat que si es manté aquesta tendència fins a finals d'any, Catalunya superaria "per primera vegada" la barrera dels 50 donants per milió de població (pmp), aconseguint així una xifra superior a la mitjana europea de 21 pmp i la dels Estats Units, que és de 45 pmp.

Tipus de donant predominant

"Fa 3 anys que, a Catalunya, l'asistòlia és el tipus de donant predominant", ha afirmat Tort indicant que aquest quadrimestre 94 dels 152 donants procedien de mort a assistòlia cardíaca (el 61,8% del total) i 58 de mort encefàlica (38,2%).

Tort ha explicat que aquest fet és degut a "equips professionals de coordinació de trasplantaments altament preparats, programes d'asistòlia presents a 24 hospitals autoritzats i la donació post-PRAM" (eutanàsia o Procediment d'Ajuda a Morir), a la qual corresponen 26 processos .

Segons dades de l'OCATT, el 31 de maig del 2024, hi ha 1.270 persones en llista d'espera per rebre un òrgan a Catalunya, encara que aquest any ja s'han fet 370 trasplantaments renals, 87 hepàtics, 23 cardíacs, 39 pulmonars i 14 pancreàtics.

Nou reglament UE

Tort també ha dit que, els propers mesos, es publicarà el nou Reglament aprovat per la Unió Europea per potenciar la seguretat i la qualitat en l'ús de totes les substàncies d'origen humà (SoHO): sang, teixits i cèl·lules.

Ha destacat que la classificació de la llet materna i la microbiota intestinal és una de les novetats de la nova normativa europea, que pretén reforçar els nivells de protecció de la salut dels donants i receptors, així com facilitar-ne l'accés i l'autosuficiència.

Les associacions de pacients trasplantats organitzen aquest diumenge 9 de juny la tradicional Caminada d'agraïment al donant a Barcelona, que sortirà a les 11.00 hores des de la Pedrera fins arribar al Monument als donants d'òrgans i teixits dels jardins de la Sagrada Família.