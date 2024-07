Catalunya és la segona CC.AA. que més professionals digitals demana

Basat en la tecnologia big data i mecanismes d'Intel·ligència Artificial (IA), el Mapa d'Ocupació de Fundació Telefónica analitza les ofertes d'ocupació publicades en els darrers tres mesos als portals Infojobs, Tecnoempleo i ticjob, identificant i mostrant de manera visual i interactiva aquesta informació per dibuixar una fotografia de la situació actual dels perfils i habilitats digitals més demandats per part de les empreses a tot el territori espanyol i les seves diferents províncies.

Aquesta eina se situa en un moment clau per al sector laboral, que representa l'accelerada transformació tecnològica a què s'han hagut d'adaptar totes les empreses i que requereix, més que mai, de professionals en tecnologia. Tendències com la intel·ligència artificial, la ciberseguretat o el big data propicien el creixement, el desenvolupament i la innovació que facilita l'evolució de la societat i els sectors productius, aquesta explosió tecnològica també ha posat de manifest la manca de professionals especialitzats en aquests àmbits.

En una societat que evoluciona a un ritme vertiginós, marcada per l'acceleració de la digitalització, els desafiaments socials són cada cop més grans. Segons l'informe 'Societat Digital a Espanya 2023', editat per Fundació Telefónica, hi ha una demanda de perfils digitals a Espanya que per ara no troba una oferta suficient per cobrir-la. El 2022, només un 13% de les organitzacions van contractar o van intentar contractar experts TIC i el 4,7% va tenir problemes per trobar el perfil adequat, assenyalant com un dels principals problemes la manca d'experiència requerida per part dels candidats. Així mateix, continuant amb les dades recollides per aquest informe, de mitjana, els especialistes en TIC suposen un 4,5% de l'ocupació de la UE, encara que Espanya es troba per sota de la mitjana, amb una proporció de 4,1%.

Catalunya, segona en demanda de professionals digitals

Una de les funcions destacades de la plataforma és que permet conèixer tant les professions digitals més sol·licitades a cada província, com les habilitats que es requereixen per treballar-hi. Segons les dades registrades el darrer trimestre, Madrid es posiciona com la comunitat autònoma amb més ofertes de treball de professionals digitals amb un total de 15.379, seguida de Catalunya, amb 8.787 i València, amb 2.456. El rànquing nacional el continuen Andalusia, amb 2.387; País Basc, amb 1.961; i Galícia amb, 1.029 ofertes.

Barcelona és la província catalana que sol·licita més perfils digitals, que arriba a les 7.911 ofertes, la majoria de la demanda d'ocupació d'aquest àmbit de la comunitat autònoma. A ella segueixen Girona, amb 324, Tarragona, amb 293, i Lleida, amb 259.

Perfils i habilitats digitals més demandades per les empreses catalanes

En les darreres dades publicades al mes de juny, el Mapa d'Ocupació ha registrat un total de 55.411 ofertes de feina de professions digitals a Espanya. D'aquestes, més del 16% pertany a Catalunya, on els cinc perfils digitals més demandats han estat:

Professional tècnic TIC, amb 1.173 ofertes publicades; Consultor/a TIC, amb 1.164 vacants; Digital Project Manager, amb 915 llocs; Administrador/a de sistemes, amb 859 ofertes Desenvolupador/a de programari, amb 849 ofertes vacants publicades.

Alhora, el Mapa d'Ocupació també analitza les habilitats digitals més buscades per les empreses. En els últims tres mesos, cloud computing, present en 618 ofertes a la comunitat autònoma, ha estat la més sol·licitada. A aquesta segueix Java, sol·licitada en 389 ofertes d'ocupació i, en tercer lloc, Xarxes de comunicació, present en un total de 355 llocs vacants.

Impulsar l'ocupabilitat a l'era digital

Amb l'objectiu d'impulsar l'educació digital i la formació per a l'ocupació per donar resposta a les necessitats canviants del mercat laboral, la Fundació Telefónica fomenta el desenvolupament de les habilitats digitals necessàries per desenvolupar el potencial de les persones a través de solucions innovadores, seguint un model d'intervenció directe, transformador i diferencial a través d'iniciatives com 42 Barcelona, el campus de programació gratuït obert el 2022, juntament amb l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya que cerca, mitjançant una metodologia disruptiva i innovadora, preparar les persones a les competències digitals més cercades pel mercat del treball.

Altres solucions gratuïtes dirigides a fomentar l'aprenentatge i l'assessorament i orientació laboral de les persones, respectivament són: Connecta Ocupació, la plataforma en línia de formació gratuïta en competències digitals; i el Mapa d'Ocupació o Orientador Professional Virtual.