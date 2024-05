Catalunya va tancar el mes d'abril amb un descens de les pernoctacions a hotels

Les pernoctacions en establiments hotelers a Catalunya a l'abril empitjoren i baixen un 7,69% en comparació del mateix mes de l'any anterior fins a un total de 4.476.142 operacions, segons dades publicades aquest dijous 23 de maig per l'Institut Nacional d'Estadística ( INE). Tot i la caiguda registrada en aquest període, es tracta de la quarta millor dada de pernoctacions en un mes d'abril a sòl català des que van començar a registrar les dades per part d'aquest organisme de control estadístic.

D'aquesta manera, cal tenir en compte que als hotels de la regió es van allotjar un 8,66% menys de turistes a l'abril que el mateix mes de l'any anterior, arribant als 1.717.358 viatgers. Per nacionalitat, 556.091 eren residents a Espanya, el 32,38%, mentres que 1.161.266 (67,62%) van ser estrangers. Pel que fa a l'any anterior, els viatgers residents a Espanya van disminuir un 25,06% i els estrangers van augmentar un 2,03%.

Del total de pernoctacions a Catalunya, 1.192.144 les van fer persones que venien d'algun punt de la geografia espanyola (un 26,63%), mentre que 3.283.998 (73,37%) van ser de visitants, de residents a l'estranger .

Cal destacar també que la tarifa mitjana diària per habitació es va situar en els 133,53 euros, cosa que representa una pujada del 10,27% interanual. En general, els preus van pujar un 7,22% respecte de l'any anterior a Catalunya.

En total, a Catalunya es va assolir a l'abril una ocupació del 55,91% i el sector hoteler va ocupar 35.291 persones (un increment del 4,13% interanual).

Les dades del conjunt d'Espanya

Per comunitats autònomes, les Illes Canàries van ser la regió amb un grau d'ocupació per plaça major, amb un 70,01%, seguida de les Balears (67,92%) i Ceuta (66,45%), mentre que al costat contrari es van situar Astúries, (34,97%), Galícia (35,84%) i Cantàbria (35,95%).

Tenint en compte el total de pernoctacions registrades a Espanya, les Canàries van ser la comunitat amb un percentatge més alt de pernoctacions (20,56%) al conjunt d'abril al costat d'Andalusia (17,82%) i Catalunya (16,49%). .

Cal destacar que ara el sector es dirigeix cap a la seva època més forta, l'estació estiuenca, i que per segon any consecutiu no hi haurà cap restricció per la pandèmia, que va colpejar el sector durant anys.