Cecot lamenta que la jornada laboral de 37,5 hores 'crea un problema on no existia'

El president de la patronal Cecot, Xavier Panés, ha lamentat aquest dissabte que amb la jornada laboral de 37,5 hores setmanals “el Govern crea un problema on no existia”.

"El problema és quan poses en dubte aquest model i passes per sobre, que és el que ha fet el Govern de Pedro Sánchez i sense tenir en compte els actors que sempre han participat d'aquestes decisions", ha traslladat en una entrevista a ' Cope', segons un comunicat de la patronal.

Panés ha alertat de les conseqüències greus que aquesta reducció de la jornada laboral tindrà per als treballadors d'alguns sectors com "n'hi ha que ja estan per sota de les 37,5 hores", però també d'altres, com els serveis, la logística o el comerç.

"Empreses i treballadors parlaven, es posaven d'acord i punt. Per què complicar-ho?", s'ha preguntat Panés, alhora que ha apuntat que l'excés de burocràcia afecta sobretot les petites i mitjanes empreses.

Ha defensat com a prioritat reduir la dimensió del sector públic "perquè hi ha massa funcionaris", així com apostar per la incorporació dels avenços tecnològics.