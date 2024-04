El Celtas Cortos celebren el '20 de abril' amb dos multitudinaris concerts

El 20 d'abril és una data important per als Celtes Cortos, pels seus fans, i per a la música espanyola en general. '20 d'abril' és, sens dubte, la cançó més famosa d'aquesta banda val·lisoletana. Una cançó epistolar, que porta aquest nom perquè és la data en què l'autor escriu a la noia que li va agradar un dia. Concretament, el 20 d'abril del 1990.

Des de llavors, cada any aquesta data es converteix en un moment especial per a Celtas Cortos i el seu vocalista, Jesús Cifuentes. En una entrevista recent amb HuffingtonPost, Cifuentes va revelar com viu aquest dia emblemàtic per a la banda: "No tremolo. Ho veig com el surf i l'onatge. Quan arriba aquesta data, vas veient que aquesta onada que s'acosta des de l'horitzó es va fent més gran i cada any hem de caçar-la, pujar-la i surfejar-la.

Aquest any, Celtas Cortos va decidir celebrar el 20 d'abril d'una manera especial. El grup va organitzar dos concerts al Palau Vistalegre de Madrid, un el 19 i un altre el mateix 20 d'abril, per commemorar aquesta fita musical. Aquests concerts marquen el retorn triomfal de la banda després d'una reeixida gira el 2023, on van fer més de seixanta concerts a tot Espanya.

La banda va tancar la gira l'any passat amb un ple total al Tàrraco Arena de Tarragona el 28 d'octubre, mostrant el seu vigor i connexió amb la seva fidel base de seguidors. Celtas Cortos ha deixat una empremta indeleble a la música espanyola, i la seva cançó '20 de abril' segueix sent un himne que evoca nostàlgia.