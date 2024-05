Els Celtics escombren els Pacers i ja esperen rival a la final de l'NBA

La final de la NBA ja té el seu primer candidat, els Boston Celtics, que van consumar la seva escombrada sobre els Indiana Pacers a la baralla pel títol de la Conferència Est en imposar-se també la matinada d'aquest dimarts 28 de maig al quart partit per 102-105.

Després dels problemes per sumar el primer punt de la sèrie, la franquícia de Massachusetts ha estat pràcticament imparable per al seu rival, llastat també per l'absència en els dos partits al Gainbridge Fieldhouse d'Indianapolis d'una de les seves estrelles, el base Tyrese Haliburton, lesionat al segon xoc.

De totes maneres, els Celtics van haver de batallar davant uns Pacers que es van afanyar per allargar la final de conferència, però que van ser lligats de mans per la defensa dels visitants a l'últim quart on només van anotar 19 punts i la seva última cistella va arribar a falta de 3 :33 per al final del matx.

Andrew Nembhard va tenir un triple per empatar quan faltaven una mica més de mig minut, però va fallar i en el següent atac, el triple de Jayson Tatum tampoc va entrar, però Jrue Holiday va agafar el rebot ofensiu i va acabar amb les opcions locals i va certificar el vint-i-tresè títol de Boston a la Conferència Est.

Tatum va firmar 26 punts, 13 rebots i 8 assistències per ser el millor dels Celtics, ben secundat per Jaylen Brown, que va aportar 29 punts, mentre que als Pacers van sobresortir els 'dobles-dobles' de Nembhard (26 punts i 10 assistències) i Pascal Siakam (19 i 10 rebots).

L'últim títol dels de l'estat de Massachusetts, la franquícia més llorejada de la lliga, es remunta al 2008. Aleshores, van derrotar el seu rival històric, Los Angeles Lakers.

Dallas o Minnesota

El rival del conjunt de Boston sortirà de l'eliminatòria que enfronta Dallas Mavericks i Minnesota Timberwolves... i que tret de sorpresa majúscula i remuntada donarà la passada al conjunt de l'estat de Texas.

I és que els de Luka Doncic dominen la sèrie per 3-0 i dimecres a la matinada 29 de maig es disputarà el quart partit, en què serà el primer match ball per als texans.

Sigui quin sigui, la final serà inèdita.