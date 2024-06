Unes 640.000 persones segons les organitzacions convocants i 250.000 segons la Policia s'han manifestat aquest dissabte a 150 ciutats i localitats de França contra l'extrema dreta, en una demostració de força amb un marcat caràcter electoral a causa de la proximitat de les eleccions legislatives anticipades del 30 de juny i 7 de juliol.

Les manifestacions s'han produït a París i altres grans ciutats convocades pels principals sindicats francesos. A la capital hi ha hagut dues marxes que han partit de la plaça de la República i han convergit a la plaça de la Nació, informa la televisió francesa BFMTV.

La convocatòria tenia previst reunir entre 50.000 i 100.000 persones, segons estimacions policials citades per la cadena, per la qual cosa ha estat un èxit per a les organitzacions que s'hi han adherit, com ara la Confederació General del Treball (CGT), sindicats estudiantils, SOS Racisme i la Lliga dels Drets Humans.

A la convocatòria critiquen "l'inèdit resultat" d'Agrupació Nacional, força més votada a les eleccions europees del 9 de juny, i temen que l'extrema dreta "guanyi poder" a les eleccions.

Per això demanen a la ciutadania "prendre consciència d'aquest moment històric on ens trobem: aquest moment en què el nostre país corre el risc per primera vegada des de la Segona Guerra Mundial de caure del costat de l'extrema dreta".

El pes de l'esquerra a França

França té una història llarga de moviments d'esquerra revolucionaris i una tradició de protesta social significativa. El país ha estat escenari de nombroses manifestacions i moviments socials que reflecteixen una forta presència de corrents polítics d'esquerra, encara que definir-lo com el país amb l'esquerra més revolucionària es pot matisar.

L'esdeveniment de dissabte passat, on centenars de milers de persones es van manifestar contra l'extrema dreta a 150 ciutats de França, il·lustra clarament la mobilització i l'activisme polític al país. Aquestes manifestacions van ser vistes com una demostració de força de cara a les properes eleccions legislatives anticipades, que es duran a terme a finals de juny i principis de juliol.

L'esquerra política a França abasta des de partits socialistes moderats fins a moviments més radicals i revolucionaris, com ara els grups comunistes i altres moviments d'esquerra més petits però influents. La protesta de dissabte va ser organitzada contra l'extrema dreta, que ha guanyat terreny polític al país i representa una amenaça percebuda per molts grups d'esquerra i progressistes.

Històricament, França ha estat l'escenari d'importants moviments revolucionaris, com la Revolució Francesa del 1789, que va establir les bases per a molts dels principis democràtics moderns i els drets civils. Al llarg del segle XX, el país va ser testimoni de moviments sindicals forts, protestes estudiantils el maig del 1968 i diverses manifestacions i vagues en defensa dels drets laborals i socials.