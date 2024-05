Els centres sanitaris catalans hauran d'atendre en la llengua que esculli el pacient

per Redacció CatalunyaPress

La Conselleria de Salut de la Generalitat, a través del Servei Català de la Salut (CatSalut), ha aprovat aquest dijous una instrucció que recull que els ciutadans tenen dret a ser atesos “en la llengua oficial que elegeixin”. Ho ha fet amb l'objectiu de "preservar els drets lingüístics" dels pacients i usuaris al sistema públic de salut i que preveu que cada centre s'haurà de dotar d'un pla de gestió lingüística, ha informat en un comunicat.

Amb aquesta decisió, els professionals mèdics a Catalunya es veuran obligats a saber català i castellà per poder exercir la professió.

La instrucció recull que els ciutadans tenen dret a ser atesos en la llengua oficial que elegeixin, i les entitats proveïdores de serveis sanitaris del Sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (Siscat), juntament amb els seus professionals, han de garantir sempre l'ús lingüístic que salvaguardi millor la vostra salut.

També assenyala que correspon a l'administració facilitar "els mitjans i les condicions adequades perquè es pugui capacitar el personal que temporalment no disposi dels coneixements lingüístics necessaris" per atendre els usuaris en la llengua oficial que elegeixin.

La instrucció, que entrarà en vigor el 3 de juny, indica que les entitats proveïdores, i en darrer terme la Conselleria de Salut, hauran de fer un seguiment de la instrucció i anualment avaluar-ne el compliment.

En aquest sentit, cada centre s'haurà de dotar d'un pla de gestió lingüística, que tindrà el suport i la coordinació del departament, i que arreplegarà les actuacions necessàries per complir la instrucció.

Aquest pla contemplarà un diagnòstic de la situació lingüística del centre, els objectius a assolir, així com també la formació lingüística necessària per al personal del centre i mesures per fomentar l'ús del català.

Dotze professionals contractats per acompanyar els centres

També arreplegarà mesures de seguiment del pla, així com un sistema de gestió de queixes en matèria lingüística i de les accions correctores adoptades.

La Conselleria de Salut contractarà 12 professionals per acompanyar els centres a desplegar i complir la instrucció.