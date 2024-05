El CEO de Lamborghini posposa els plans d'electrificació: ''És massa aviat''

per Redacció CatalunyaPress

El conseller delegat (CEO) de Lamborghini, marca d'automòbils esportius del grup Volkswagen, Stephan Winkelmann, ha postergat una vegada més els plans d'electrificació de la companyia assumint que encara és massa aviat. "Hem de veure encara quan passarà això", ha afirmat.

L'empresa d'origen italià ha admès que, si bé el rendiment dels cotxes no serà un problema, hi ha aspectes dels vehicles de combustió "que no es poden replicar", tot i que la companyia ha dit continuar oberta a l'ús de combustibles sostenibles a mesura que la regulació sobre la matèria esdevé més favorable als plans de les automobilístiques.

Fins ara, Lamborghini ha aconseguit desenvolupar nous models híbrids endollables, encara que el seu primer cotxe cent per cent elèctric no arribarà al mercat fins al 2028.

Tot i així, el fabricant d'automòbils està revisant la cadena de subministrament i producció per produir de cara a 2030 cotxes amb un 40% menys d'emissions de diòxid de carboni a mesura que la pressió regulatòria des de la Unió Europea (UE) demana a les marques que deixin de vendre cotxes de combustió per al 2035.

Les accions de Volkswagen a la Borsa de Valors de Frankfurt han caigut en la sessió d'aquest dilluns un 0,33% fins als 120 euros per títol, tot i que s'han revalorat un 6,3% des que comencés l'any.

Aparcar els plans d'electrificació

Un dels rivals més grans de Lamborghini, la italiana Ferrari, també està paralitzant el desenvolupament dels seus plans d'electrificació de la flota de vehicles, tot i que té previst de cara al juny obrir la seva primera fàbrica de superesportius híbrids i elèctrics a Maranello (Itàlia).

Està previst que el primer model totalment elèctric de Ferrari arribi al mercat el 2025.

Tot i això, a principis del mes de maig, Mercedes-Benz canviava el seu pla estratègic i admetia que no serà una marca només de cotxes elèctrics per al 2030.

"Continuarem fabricant vehicles híbrids i amb motor de combustió fins ben entrada la dècada del 2030, si hi ha demanda", va admetre davant de la Junta General d'Accionistes el director general de la firma, Ona Källenius.

El marge de benefici de la companyia va caure al 9% el primer trimestre d'aquest exercici, el més baix dels darrers dos anys i per sota de les expectatives del grup germànic a llarg termini, alhora que va advertir que els marges encara cauran més pel que fa al 2024.