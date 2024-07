Cepime demana posar fi a reformes que intervenen el funcionament de les empreses

per Redacció CatalunyaPress

Durant l'Assemblea, el president de Cepime , Gerardo Cuerva , ha explicat que el manifest que han fet públic intenta denunciar "la situació d'atac" que pateixen les empreses al país .

"La sobreregulació i el control excessiu que s'està imposant sobre l'empresa, la política continuada d'augment de costos i càrregues burocràtiques, fiscals i socials es combina amb un discurs estigmatitzador i un canvi de cultura que s'està procurant sobre la figura de l'empresari basada en la persecució dels beneficis, la rendibilitat i lèxit en els negocis ", sosté el manifest.

Per a les pimes, el Govern ha de posar fi a l'aprovació de reformes que intervenen en el funcionament de l'empresa i "furten" la flexibilitat necessària per desenvolupar-lo. "El Govern ha actuat unilateralment, mitjançant la imposició coercitiva, ignorant i menyspreant el diàleg social, la interlocució entre treballadors i empresaris que durant cinc dècades han remat junts per l'eficàcia i el consens; suposa un retrocés cap a fórmules pretèrites i ineficaces", adverteix organització empresarial.

L'ACTUAL ACCIÓ POLÍTICA ESTÀ BASADA EN ESTEROTIPS NEGATIUS DE LES EMPRESES I ELS EMPRESARIS

Per a Cepime en els últims temps l'empresa ha deixat de ser vista com un actor fonamental de la societat per ser utilitzada “com un instrument de polarització política . El guany de rendibilitat i els beneficis són perseguits i s'ha promogut políticament una desvirtuació del que és l'activitat empresarial. En base a ella, el Govern demana el control i la intervenció d'aquesta activitat condicionant de forma decisiva l'assignació dels recursos empresarials a partir de diagnòstics erronis i basats en un estereotipat negatiu de l'empresari ”, sosté.

Per això des de la patronal de les pimes demanen al Govern renunciar a la seva política "persecutòria i incriminatòria" cap a l'empresari . " L'objectiu de les empreses és obtenir beneficis. I això no ens ha d'avergonyir . Només les empreses amb beneficis sobreviuen i només les empreses amb beneficis sòlids poden invertir, augmentar les seves plantilles i incrementar els salaris ", afirma Cepyme.

L'organització empresarial critica el "degoteig de mesures de control, de supervisió i de sancions" adoptades en els darrers anys per la desconfiança cap al compliment de les normes per part de l'empresari, així com "l'alça continuada de cotitzacions socials que s'ha emportat a terme" i l'augment de la càrrega fiscal sobre l'empresariat .

PRESSIÓ FISCAL PER SOBRE DE LA MITJANA EUROPEA I TUTELA GOVERNAMENTAL CONSTANT

Adverteixen a Cepime, que les empreses aporten a Espanya un 32,4% de la recaptació fiscal, davant d'un 25,8% de mitjana a la UE i adverteixen que actualment, l'únic factor de correcció aplicat a la manca de sostenibilitat del sistema de Seguretat Social és l'augment de quotes".

La patronal de les pimes reclama a més que acabi "la tutela governamental" a l'organització de les empreses consistent en "l'ordenació del temps del treball, la producció, el seu funcionament i la presa de decisions" que són àmbits privats de l'empresa, " la resolució del qual només li ha de correspondre a la pròpia empresa i als treballadors afectats", defensa.