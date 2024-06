La ciència celebra el Dia Internacional de la Biotecnologia

per Gabriel Izcovich

Avui, 16 de juny, el món celebra el Dia Internacional de la Biotecnologia. Una ocasió per reconèixer i promoure els avenços i limpacte daquesta disciplina en diversos camps com la medicina, lagricultura i la indústria. Aquesta data es dedica a augmentar la consciència sobre la importància de la biotecnologia i les seves aplicacions per millorar la qualitat de vida de les persones i el medi ambient.

Aquest dia internacional se celebra el 16 de juny, perquè en aquesta data de l'any 1980, l'enginyera genètica Ananda Mohan Chakrabarty va desenvolupar un bacteri provinent del gènere Pseudomonas, la finalitat del qual és descompondre el petroli cru per tractar els vessaments de petroli, afavorint així el medi ambient. Va ser un descobriment considerat com a patentable, avalat per la Suprema Cort dels EUA

Què és la biotecnologia?

La biotecnologia és un camp multidisciplinari que utilitza principis i tècniques de la biologia, la química, la física i l'enginyeria per desenvolupar productes i processos que millorin la vida humana i el medi ambient. Es basa en la manipulació dorganismes vius o sistemes biològics per produir béns i serveis dutilitat. La biotecnologia inclou des de la modificació genètica de microorganismes per a la producció d'antibiòtics fins a la creació de plantes transgèniques que resisteixen plagues i malalties.

La biotecnologia té aplicacions a múltiples sectors. En medicina, ha permès el desenvolupament de tractaments innovadors, com ara la teràpia gènica i els medicaments biotecnològics, que inclouen anticossos monoclonals i vacunes d'última generació. A l'agricultura, la biotecnologia ha donat lloc a cultius genèticament modificats que són més resistents a malalties, plagues i condicions climàtiques adverses, cosa que augmenta la productivitat i la seguretat alimentària. A la indústria, s'utilitza per a la producció de biocombustibles, la gestió de residus i la fabricació de productes biodegradables.

Aportacions de la biotecnologia

Les aportacions de la biotecnologia són vastes i profundes. En salut, ha revolucionat el tractament de malalties amb la introducció de teràpies personalitzades i la possibilitat d'editar gens per corregir defectes genètics. A l'agricultura, ha contribuït significativament a la seguretat alimentària global mitjançant la creació de cultius més nutritius i resistents. A la indústria, la biotecnologia ha permès el desenvolupament de processos més sostenibles i ecològics, reduint l'impacte ambiental de la producció industrial.

Nombrosos científics han fet contribucions significatives al camp de la biotecnologia. Un dels més destacats és Herbert Boyer, cofundador de Genentech i pioner en la tecnologia de l'ADN recombinant, que ha estat fonamental per a l'enginyeria genètica. Jennifer Doudna i Emmanuelle Charpentier són també figures clau, reconegudes pel seu treball a l'edició genètica amb CRISPR-Cas9, una eina revolucionària que permet modificar l'ADN de manera precisa i eficient. Altres noms importants inclouen Kary Mullis, inventor de la reacció en cadena de la polimerasa (PCR), i Craig Venter, conegut pel seu paper en la seqüenciació del genoma humà.