Científics sud-coreans aconsegueixen set vegades la calor del Sol

per Redacció CatalunyaPress

Un grup de científics de Corea del Sud han aconseguit assolir temperatures de 100 milions de graus, set vegades més calor de la que desprèn el nucli del Sol, en un nou experiment de fusió nuclear, segons ha informat CNN, que ho ha qualificat de 'Sol Artificial'.

Assolir aquestes xifres, que es pot aconseguir mitjançant un reactor 'tokamak' en què les variants d'hidrogen s'escalfen a temperatures extraordinàriament altes per crear un plasma, és "vital" per al futur de la fusió nuclear, segons ha assegurat el director del KSTAR Research Center al Korean Institute of Fusion Energy (KFE), Si-Woo Yoon.

Així, el 'Sol Artificial' del centre KSTAR, ha aconseguit mantenir el plasma a 100 milions de graus durant 48 segons en unes proves realitzades entre desembre del 2023 i febrer del 2024, fet que supera l'anterior rècord de 30 segons, establert el 2021 .

En aquest sentit, Si-Woo Yoon ha assegurat que "no ha estat fàcil" mantenir aquestes altes temperatures, perquè el plasma que s'obté és "de naturalesa inestable", encara que el centre KSTAR busca aconseguir mantenir la calor durant 300 segons per al 2026 , cosa que serà un "punt d'inflexió" en avenços de fusió nuclear.